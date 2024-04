La calidad de vida y la sostenibilidad, claves del Foro Rural Sustentable

La II Edición del Foro Rural Sustentable reunió en Chantada (Lugo), este fin de semana iniciativas rurales, investigadores, empresarios y representantes de la sociedad civil para promover la sostenibilidad del rural a través de propuestas de prosperidad que buscan soluciones realistas y sostenibles en áreas como la conservación de los servicios ecosistémicos, la prosperidad de la población, la calidad de vida y la preservación del patrimonio cultural.

Dos jornadas con el objetivo de reflexionar sobre el medio rural

La jornada del viernes 19 de abril tuvo lugar en la Casa Grande de Os Casares en la parroquia de San Cristovo (Chantada), consistió en una sesión intensiva de trabajo en la que tras diferentes aportaciones de cada uno de los expertos invitados y los diferentes agentes del territorio surgió un documento de trabajo con las preguntas que debemos hacernos para afrontar la transformación necesaria del medio rural, con el objetivo de conseguir la prosperidad deseada para el medio rural

Las sesiones del sábado 20 tuvieron lugar en el Espazo Vilaseco, una antigua granja de ganadería transformada en un espacio abierto al arte contemporáneo en el rural, donde los asistentes pudieron escuchar las reflexiones y aprender directamente de la visión del medio rural que aportaron expertos de la talla del periodista Manuel Campo Vidal, el experto en Economía Digital JJ Delgado de Bigcrafters, la cestera que está revolucionando el mundo del diseño Idoia Cuesta o Xesús Mazaira que ha llevado a Airas Moniz a ser un referente en el mundo de los quesos, entre otros.

Conclusiones

No podemos dejar abandonado el campo por varios motivos, entre ellos y de manera muy importante por un problema de salud alimentaria, porque si dejamos de producir aquí, porque es más barato producirlo o traerlo de fuera, eso puede suponer un gran problema de abastecimiento y de salud en las ciudades y en los países. (Manuel Campo Vidal)

Tratamos de demostrar que se puede vivir del campo y que se puede vivir dignamente. (Suso Mazaira – Airas Moniz)

Son necesarias las normas y el consumidor final debe entenderlas, por eso la normativa debe ser clara y debe llegar de forma eficiente al consumidor final. (David Sueiro – Galo Celta)

La responsabilidad de los precios sobre lo que consumimos no puede estar en el consumidor. (María Tallón – Anades Galicia)

Los proyectos deben crear valor añadido y revertirlo en su entorno, en su territorio y para ello hace falta actitud y aptitud. (Xosé Lois Llamazares)

En Galicia siempre tuvimos las mejores materias primas, pero luego los mejores productos siempre parecen que se producen fuera. (José Antonio Landeira – Tofu Landeira)

Buscamos hacer vino a través de un ecosistema que no se base en el monocultivo, si no en una viticultura basada en conceptos de agricultura renegerativa. - Antonio Roade - Lagar do Vento

El lowcost realmente sale muy caro y sus costes los acabamos pagando toda la sociedad. (Celsa Peiteado – Programa Alimentos WWF)

La tarde del sábado comenzó con la mesa ‘Cómo aprovechar la revolución tecnológica’ en la que los expertos del sector como JJ Delgado de Bigcrafters, Fernando Jiménez de Gradiant y Roberto del Navío de Dotlake debatieron sobre los aspectos más importantes de la tecnología y su aplicación directa en favor de un rural con el objetivo de reducir la brecha digital.

Después llegaron los casos de dos verdaderas emprendedoras y empresarias del rural como Miriam Pérez de Espazo Vilaseco e Idoia Cuesta que mostraron como se puede emprender y llevar a cabo proyectos disruptivos partiendo desde una óptica tradicional.

Antes de terminar, los asistentes pudieron participar y se implicaron en cuatro mesas de trabajo de las que surgieron una batería de ideas y soluciones para transformar el rural en los próximos cinco años, que se concretarán en un documento de trabajo al que la Fundación Galicia Sustentable dará forma próximamente.

En la despedida, Marcos Pérez, Presidente de la Fundación Galicia Sustentable hizo un repaso de la jornada asumiendo el compromiso de seguir trabajando por activar las propuestas y conclusiones de estas jornadas para impulsar un cambio necesario.



Foro Rural Sustentable

El Foro Rural Sustentable es un evento de la Fundación Galicia Sustentable impulsado por grandes compañías ligados al sector primario agentes de la sociedad civil para favorecer el encuentro de ideas y propuestas que provienen directamente de iniciativas que están realizando una contribución a la sostenibilidad del rural.

El objetivo último del Foro Rural Sustentable, una iniciativa de la Fundación Galicia Sustentable, impulsada por Corporación Hijos de Rivera y Gadis, es generar alianzas, compartir conocimiento y promover mejoras regulatorias que posibiliten la transformación del medio rural en un espacio próspero y sostenible.

Se trata de un evento de carácter anual que reúne a expertos, profesionales, investigadores, empresarios y representantes de la sociedad civil para discutir y promover la sostenibilidad del rural.