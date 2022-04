Candia insiste en abordar el relevo de Feijóo desde la "unidad"

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, ha insistido este miércoles en abordar el relevo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras su paso a liderar el PP estatal, desde la "unidad". "Tenemos que ser responsables en la forma y en el fondo".





Elena Candia ha evitado de este modo pronunciarse sobre la posibilidad de que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, se convierta en el próximo líder del partido en Galicia y titular del Gobierno gallego después de que en la jornada del martes el presidente de los populares ourensanos, Manuel Baltar, le mostrase su apoyo.





"No voy a hacer ninguna valoración hasta que el proceso no se haga público por los órganos correspondientes", ha despachado sobre este asunto y en un contexto en el que fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que Feijóo mantuvo no solo este martes --jornada en la que se reunió con Baltar-- sino también en días pasados conversaciones con el resto de líderes provinciales y principales dirigentes del PP gallego en busca de cerrar un acuerdo para poder acompasar el relevo en la Xunta con una lista unitaria para ratificar a Rueda también como presidente autonómico en un congreso.





Precisamente, sobre la celebración de un congreso extraordinario del PPdeG, la que fuera alcaldesa de Mondoñedo tampoco ha querido pronunciarse y ha dejado caer que "no" tiene capacidad para "tomar esa decisión".





Esquivadas estas premisas, Elena Candia sí que ha asegurado que ve "bien" que el Partido Popular "construya una alternativa en unidad". "Ese es uno de nuestros valores que siempre nos llevó a ganar elecciones y lo que valoran de nosotros los gallegos", ha sostenido.





En resumen, construir ese nuevo PP, ya sin Feijoo, desde "la unidad" y de "una manera ordenada, responsable y sensible", defiende Candia para que la formación sea capaz de reorganizarse después de un proceso que, en su opinión, está marcado ya por la "ilusión" que Feijóo genera en España.





"Nos empiezan a ver como alternativa y esa tiene que ser nuestra principal motivación. El resto se hará dentro de la responsabilidad, la unidad y del trabajo que siempre demostramos, por el que anteponemos las preocupaciones de la gente a nuestra gestión interna. En breve lo veremos", ha dicho.





Por último, Candia ha asegurado que trasladará todas sus decisiones "en el foro interno del partido". "Tenemos que ser responsables en la forma y en el fondo. La decisión que se tome tiene que ser dentro de un consenso. En breve tendremos el enfoque", ha concluido.





Aunque la lucense Elena Candia no ha explicitado su postura, fuentes consultadas por Europa Press apuntaron que está "a lo que diga Feijóo", por lo que el paso dado por Baltar despejó el camino a Rueda para convertirse en el sucesor del actual presidente de la Xunta.





Además, también falta el posicionamiento público del líder de los populares coruñeses, Diego Calvo.