Carlos Callón narra en 'O libro negro' a represión histórica da lingua galega

'Ou libro negro dá lingua galega' é o último título do escritor Carlos Callón no que dá a coñecer numerosas anécdotas e datos sobre a represión histórica que ao longo dos anos sufriu o idioma de Galicia.





"Un quilo e cen gramos de represión", chanceaba o autor no acto de presentación ao referirse ao denso volume de 768 páxinas nas que aborda, entre outras cousas, "a crueldade" dos castigos nas escolas "por falar na lingua prohibida, documentados desde o ano 1543 ata 1980; as multas franquistas "por falar ao público en galego, ou as inspeccións por "esaxerado acento galego".





Editado por Xerais, 'Ou libro negro dá lingua galega' recolle nas súas páxinas, entre outras anécdotas, a do taxista que perdería o traballo se en 48 horas non rotulaba 'Rianxo' no seu vehículo, e tamén a orde do Ministerio de Educación que no ano 1980 expedientaba e exhortaba a "repudiar" ao profesorado que ensinaba en galego.





"A pesar de tantos séculos de destrución, de subterfuxios, de negación, a pesar diso, aínda continuamos aquí", dixo Callón, e expuxo que o libro "fala tamén de como ese amor pola lingua trasladouse de xeración en xeración".





"Somos herdeiros das nosas feridas, pero tamén somos herdeiros desas persoas que mantiveron o facho aceso", afirmou o autor, para quen "é necesario coñecer o pasado para reverter o futuro" da lingua galega. "É certo que o idioma galego está en perigo, pero non se atopa nun punto de non retorno", considerou.





O escritor demandou un corpus legal que recoñeza que o galego é lingua oficial, "porque senon isto acaba sendo unha pantomima porque se nos conceden dereitos a cambio de que non podamos exercelos", subliñou.





Carlos Callón fixo tamén referencias ao presente e, neste sentido, lembrou que o actual presidente da Xunta, Alfonso Rueda, "ten un pasado de hooligan contra a lingua galega".





"É necesario que este presidente lea este libro, porque un presidente dos galegos e das galegas ten que ser unha persoa que respecte e defenda a lingua que nos une", concluíu.