O Día Europeo das Linguas terá hoxe en Galicia unha homenaxe para o Camiño de Santiago

A Xunta celebra hoxe o Día Europeo das Linguas (que se conmemora cada 26 de setembro) cunha programación que contará con música, poesía e unha especial homenaxe ao Camiño de Santiago. O programa impulsado pola Xunta de Galicia empezou onte dentro do Festival Maré, Músicas e Artes atlánticas 2022, unha iniciativa de Nordesía Producións enmarcada nos concertos do Xacobeo.



O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou nun comunicado que o lema do Día Europeo das Linguas 2022, “Valorando todas as linguas de Europa”, demostra que todas as linguas “son importantes e útiles, independentemente do número de falantes que teñan”.



Lembrou ademais que os europeos “tivemos a sorte de contar cunha ampla diversidade lingüística que temos a obrigación, pero tamén o orgullo e a vontade, de protexer e transmitir”. A Xunta conmemora na xornada de hoxe o Día Europeo das Linguas cunha homenaxe ao Camiño de Santiago.