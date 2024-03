O Son do Camiño lanza a la venta el último paquete de abonos

Los organizadores del festival O Son do Camiño ha anunciado que el próximo miércoles día 6 lanzará la última tanda de abonos para el evento después de agotar en apenas unas horas todos los abonos puestos a la venta en noviembre y diciembre.

De este modo, la organización prevé colgar el cartel de completo en este festival que volverá a llenar el Monte do Gozo los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, con decenas de miles de personas al igual que en las anteriores ediciones.

Las actuaciones confirmadas de Green Day, Thirty Seconds to Mars, Myke Towers, Pet Shop Boys, J Balvin, Melendi, La Oreja de Van Gogh o Rels B, serán las principales de un festival que también contará con conciertos de Love of Lesbian, Arde Bogotá, Natos y Waor, Ana Mena, The Interrumpters y Delaossa, así como artistas gallegos como Baiuca, Berto o Monoulious DOP.