Feijóo reivindica o "galeguismo amplo" de Castelao no 136 aniversario do seu nacemento

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participou este domingo nunha homenaxe e ofrenda floral ao histórico intelectual Alfonso Daniel Rodríguez Castelao polo 136 aniversario do seu nacemento, o 30 de xaneiro de 1886 en Rianxo.





Desde este solemne acto fronte á tumba de Castelao no Panteón de Galegos Ilustres, na Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago, Feijóo destacou o seu "legado" para a Galicia autonómica de hoxe, á vez que apelou ao "galeguismo amplo" e "integrador" que representa.





Nesta discreta homenaxe tamén interviñeron o presidente do Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices; o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas; a filla de Alexandre Bóveda e presidenta da Fundación que leva o nome deste histórico galeguista, Amalia Bóveda, así como o presidente e o secretario xeral do Partido Galeguista, Manuel Suárez, e Francisco López 'Chesqui', respectivamente.





No seu discurso, Feijóo destacou a conquista do autogoberno en Galicia grazas a aqueles que conseguiron "recoller a heroicidade de Castelao e dos ilustres galeguistas" que o intentaron décadas atrás.





"Coa constitución da autonomía, Galicia deixa de ser espectadora do seu propio rumbo para ser partícipe do seu destino con voz e con voto", recalcou, debido a que foi o autogoberno da Comunidade quen conseguiu situar a Castelao como un "galego eterno" que descansa no panteón de Bonaval xunto a outros personaxes chave como Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Alfredo Brañas, Domingo Fontán e Francisco Asorey.





Como presidente da Xunta, Feijóo lembrou como tanto el mesmo como os seus predecesores no cargo recorreron a Castelao nos seus discursos, xa que o seu legado é xa "patrimonio de todos os galegos": "É un home que nos representa e oriéntanos a todos, sen excepción".





E é que este histórico intelectual, segundo as súas palabras, acolle os valores dun "galeguismo plural", "integrador" e "intelixente" do que "ninguén se debe apropiar". "Ese galeguismo amplo, ese galeguismo escrito no seo da Galicia autonómica, está nos soños de todos", insistiu, para advertir que "as democracias perden calidade cando os soños dalgúns son confundidos cos de todos" ou con "utopías inalcanzables".





"Hoxe estou aquí, dicindo o que digo e representando o que represento, como presidente de Galicia, grazas a homes como Castelao e a mulleres como Rosalía de Castro. Sigamos, pois, as sendas dos que nos levaron ata aquí", sentenciou.





Un símbolo "imperecedoiro"

Pola súa banda, o presidente do Parlamento erixiu ao autor de ' Sempre en Galiza' como "un dos símbolos imperecedoiros" da Comunidade, que "emerxe por encima das pequenas e lexítimas diferenzas" que poden ter uns e outros.





A Galicia democrática, que está "en débeda con Castelao", segundo dixo Santalices, está agora constituída como "autonomía histórica derivada do Estatuto do 36, que non sería posible sen o impulso" de persoas como el e "tantos outros que pagaron un elevado prezo por iso".





De feito, o titular do Lexislativo lembrou que a Medalla do Parlamento de Galicia de 2021 foi concedida á Xeración Nós, da que formaba parte Castelao: "Hoxe, como entón, rendemos tributo á súa memoria, ao exemplo de integridade, coherencia e fidelidade a Galicia que nos legou para sempre".





Primeiro presidente do país

Neste acto, que contou con interpretacións musicais tanto de 'Negra Sombra', poema de Rosalía de Castro, como de ' Lela', versos incluídos en 'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao, tamén interveu o presidente do Partido Galeguista para resaltar ao homenaxeado como "primeiro presidente do país".





Así, defendeu a participación da Xunta e do Parlamento na homenaxe deste domingo para "construír con naturalidade e con verdade un relato común e compartido" que "nos revele quen somos, de onde vimos, pero tamén quen queremos ser como pobo galego". "E, para iso, a figura de Castelao é fundamental", afirmou Manuel Suárez.





Do mesmo xeito, o secretario xeral do PG resaltou non só que o 30 de xaneiro é "un día de festa para Galicia", senón o feito de que participasen na ofrenda os máis altos representantes do Executivo e do Lexislativo autonómicos. "Nunca serei capaz de agradecerlles todo o que están a facer. Están a facer historia", destacou 'Chesqui'.