'Galego vivo, Galiza viva', lema para reivindicar esta lingua nas rúas o 17 de maio

'Galego vivo, Galiza viva' é o lema elixido este ano pola plataforma cidadá Queremos Galego para reivindicar nas rúas esta lingua o próximo 17 de maio, cando se conmemora o Día dás Letras Galegas.



A citada plataforma, constituída por medio milleiro de entidades sociais e culturais de Galicia, convoca á sociedade galega a manifestarse ese día en Santiago, nunha marcha que arrincará ás doce da mañá da Alameda compostelá.



O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, acompañado pola actriz viguesa María Vázquez, expuso esta mañá en rolda de prensa os detalles da manifestación e os motivos para demandar que se respecten os dereitos para expresarse en galego.



En setembro de 2024 cumpriranse vinte anos da aprobación por unanimidade parlamentaria do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un aniversario que desde Queremos Galego non é para celebrar á vista da "regresión" en materia lingüística que se vive en Galicia, segundo Maceira.

"Reclamamos nestes 20 anos do Plan que o Goberno galego e todas as formacións políticas sumense ao seu cumprimento para que se poidan garantir os dereitos lingüísticos. Ninguén pode ser discriminado en ningún ámbito por usar o galego; os dereitos lingüísticos son parte dos dereitos humanos e a función do Goberno galego é garantir que se cumpran", afirmou o presidente da Mesa.



Por iso, fixo un chamamento a saír á rúa o 17 de maio para demostrar que existe "unha sociedade activa que quere que o galego estea en todo e para todo".



"A sociedade galega non pode estar soa loitando a diario para que a súa lingua teña espazos de uso, fai falta tamén compromiso por parte dos poderes públicos", reivindicou Maceira.



Pola súa banda, a actriz María Vázquez leu o manifesto que a plataforma Queremos Galego elaborou nesta ocasión, no que se lembran os vinte anos que se cumprirán en setembro da aprobación no Parlamento autonómico do Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega.



No documento critícase que devandito Plan "non só non se desenvolveu" senón que en todos estes anos "producíronse importantes retrocesos".



"É hora de que os gobernos asuman a súa responsabilidade legal e moral co idioma, comezando pola Xunta de Galicia, e que acompañen á sociedade que actúa e mobilízase día a día para ter o 'Galego vivo, Galiza viva'", como lembra o lema elixido para este 17 de maio.