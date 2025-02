Gómez deja el liderazgo de UGT Galicia después de 20 años con una llamada a actuar ante el "auge de la ultraderecha"

El secretario xeral de UGT Galicia, José Antonio Gómez, ha dejado el liderazgo del sindicato después de 20 años en un discurso de despedida en el que ha hecho un llamamiento a actuar de inmediato ante el "auge de la ultraderecha".



UGT Galicia celebra este miércoles y jueves su 14º Congreso Nacional todavía con la incógnita de quién sucederá a Gómez en el cargo, ya que la presentación de candidaturas no se abrirá de forma oficial hasta las 19,00 horas de este miércoles, si bien se prevé que el secretario general de UGT A Coruña, Ángel Iglesias (trabajador de banca), y el secretario general de Ourense, Cristóbal Medeiros (trabajador antincendios de Tragsa), se disputen el cargo de nuevo secretario xeral.



"No es un día fácil para mí", ha afirmado Gómez al inicio de su toma de la palabra. "Me tiemblan las piernas por las responsabilidad de reconoceros y agradeceros", ha dicho, no por el reconocimiento a él mismo, sino "al papel de UGT Galicia".



Así, Gómez ha avisado de que "los vientos de cola no son propios" ante "el auge de la ultraderecha" y regímenes que caminan hacia "la autocracia o plutocracia", lo que provoca que "la democracia se esté debilitando en occidente". Considera que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos debe ser un agente catalizador" para que Europa actúe, "sin más demoras", para reducir la distancia de separación con las primeras economías del mundo.



En esta línea, lamenta el uso que hace "el fascismo" de la inmigración, así como la "falta de respeto" a las instituciones democráticas. A renglón seguido ha revindicado el papel de las administraciones públicas y el Estado.



Y es que advierte de la "polarización política" y "desinformación" en un "ambiente de malestar hacia las instituciones públicas", con pérdida de valores como la solidaridad.



En su discurso, también ha dado cuenta de la importancia del diálogo social, "imprescindible" para poder avanzar, unido a una política industrial "ambiciosa" y el mantenimiento de servicios públicos. Por ello, apela a trabajar frente a la "precariedad, desigualdades e injusticias".



Su cierre ha sido para recordar la figura del fundador de UGT, Pablo Iglesias, y animar a seguir sus principios de "solidaridad, igualdad, internacionalismo, pluralidad, democracia y justicia social". "La unión es nuestra fuerza. ¡Viva la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras!", ha concluido.

Rueda: "Lo hizo muy bien porque ante todo fue persona"

En este congreso también ha participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha acudido para "rendir homenaje" al trabajo con "lealtad, firmeza y coherencia en la defensa de sus posiciones" de Gómez durante estos años, "una persona que, sinceramente, lo hizo muy bien porque ante todo fue persona".



"Para llegar a acuerdos hacen falta interlocutores que hagan dos cosas: ser capaces de trasladar lo que piensa la gente a la que representan y tener la autoridad necesaria para aterrizar esos acuerdos y que se cumplan. Y es lo que hizo José Antonio durante estos años", ha valorado.



Remarca que la Xunta es la "primera empresa" de Galicia con su plantilla de 100.000 trabajadores, por lo que Rueda se pone "a disposición" de la nueva dirección de UGT Galicia para continuar con acuerdos en el marco del diálogo social.

Más reconocimientos

En la apertura del 14º Congreso Nacional, la secretaria xeral de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, ha agradecido que "fue fácil trabajar" con Gómez. "Me puso las cosas fáciles cuando llegué a esta organización", afirma. Asegura que la mano de su sindicato "estará siempre tendida".



El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, se ha llevado una sonora ovación por su pasado como responsable jurídico del sindicato. Ha dicho no creer mucho en las despedidas, por lo que sostiene que se trata de "un punto y seguido" para José Antonio Gómez, a quien ha agradecido su trabajo y con quien se ha abrazado al terminar de hablar. Asimismo, ha reivindicado la "forma de gobernar" del Ejecutivo central que aúna crecimiento económico con consolidación de derechos como la reducción de la jornada laboral.



Asimismo, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha agradecido el trabajo "de forma discreta y humilde" del secretario xeral saliente por la consecución de "muchos derechos" para los trabajadores.



Está previsto que en la tarde de este miércoles se presenten las candidaturas oficiales a nuevo secretario xeral de UGT Galicia, a lo que seguirá la votación de más de 150 delegados, entre otros puntos de la orden del día. La proclamación oficial del nuevo líder se realizará en la jornada de este jueves, 27 de febrero.