Herido un joven tras recibir un disparo en Vigo

Un joven de unos 20 años ha resultado herido tras recibir un disparo en el abdomen esta madrugada en Vigo.



Según fuentes consultadas por Europa Press, sobre las 03,00 horas, el varón entró por su propio pie en el Hospital Meixoeiro de la ciudad olívica con una herida de bala en el abdomen, con orificio de entrada y de salida.



Al llegar al centro hospitalario con una herida de estas características, los servicios de emergencias solicitaron la presencia de las fuerzas de seguridad.



A continuación, debido a la herida que presentaba, fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue operado de urgencia.



Además, las mismas fuentes consultadas han señalado que durante las últimas horas no se ha tenido conocimiento de que se haya producido algún tiroteo en Vigo, por lo que los efectivos policiales no descartan que los hechos no se hayan producido en la ciudad.



Ahora, los investigadores están a la espera de poder interrogar al herido y averiguar las circunstancias de este suceso, que ya está judicializado.