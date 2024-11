Dos hombres detenidos por agresiones machistas a sus parejas en Lugo y Vilalba

Dos hombres han sido detenidos en las últimas horas en la provincia de Lugo por sendas agresiones machistas a sus parejas en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes.



Un hombre fue detenido como sospechoso de asestarle varias puñaladas a su esposa en el domicilio que ambos compartían en la capital y otro, de 84 años de edad, fue arrestado por agredir supuestamente con una pala y un martillo a su mujer, de 78 años, en la parroquia de Vilapedre, en el municipio de Vilalba, en la misma provincia.



Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un hombre sobre las tres de la mañana por apuñalar a su mujer en un piso de la Avenida Adolfo Suárez, en Lugo. La víctima fue evacuada de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), pero tras recibir asistencia facultativa por sus lesiones, recibió el alta.

El presunto agresor permanece todavía en dependencias policiales y, de momento, según la información facilitada por el TSXG, el juzgado de guardia de Lugo no tiene en previsión que vaya a pasar este lunes a disposición judicial.



La otra agresión se produjo en la parroquia vilalbesa de Vilapedre. La Guardia Civil detuvo al supuesto autor de la misma, un hombre de 84 años de edad que supuestamente atacó con un martillo y una pala a su mujer.



También en su caso, tras recibir atención facultativa por sus heridas, recibió el alta.



El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vilalba y, tras prestar declaración, quedó en libertad, aunque con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a su mujer a menos de 300 metros.



Las graves agresiones a dos mujeres en las últimas horas en Lugo y en Vilalba han obligado a la Plataforma Feminista a modificar el texto del manifiesto que esta tarde va a leer Pilar García Negro en la manifestación convocada en la capital lucense con motivo del 25N, fecha señalada como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



“Teníamos el manifiesto cerrado y entregado para su lectura, pero tuvimos como rehacerlo. Siempre dicen que en Lugo nunca pasa nada, pero esto es la punta de iceberg. Lo poco que se sabe es la puntita de lo que hay por debajo, que es terrible. A peor es imposible ir. Para muestra un botón”, dijo a EFE la portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón.



Aseguró que lo sucedido este fin de semana no es un caso aislado, porque “Estamos así todos los días. No hay descanso, no hay tregua, no hay paz. Nos llega un montón de testimonios que son para salir corriendo de miedo”.



A su juicio siguen faltando medios para hacer frente a esta lacra, porque “muchas leyes bonitas” que se aprueben “si no hay dotación económica, si no se cubren las plazas vacantes, cómo vamos a atender a las víctimas”.



“Asistentes sociales y psicólogos no pueden hacer más. Se van frustrados y desesperados, ante la avalancha de mujeres que necesitan esa ayuda y no pueden dársela. porque no pueden hacer más. Llega el 25N y de nuevo volveremos a escuchar bonitos discursos, pero cuando hay que poner el dinero dónde está”, lamentó.