Las Illas Atlánticas, primer parque nacional de España con certificado como destino de ecoturismo

El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia ya cuenta con su certificación como destino de ecoturismo, lo que lo convierte en el primer parque nacional de España en obtener este reconocimiento oficial.



Así se ha dado a conocer esta semana durante el VI Congreso Nacional de Ecoturismo celebrado en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, con la colaboración de la Xunta y la participación de 16 representantes de comunidades autónomas.



Desde este este inmueble situado en la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo --primer destino de ecoturismo certificado de Galicia--, la directora xeral de Patrimonio Natural del Gobierno gallego, Belén do Campo, ha situado tanto a este paraje como al Parque Nacional de las Illas Atlánticas como un "buen ejemplo" de equilibrio "respetuoso" entre naturaleza y sociedad.



En este sentido, tal y como informa la Xunta, Do Campo ha subrayado que el turismo sostenible y responsable es una "pieza clave" para el presente y el futuro de los territorios, por lo que los espacios naturales --especialmente, los protegidos-- deben considerarse un "valor añadido" para atraer visitantes.



No en vano, la directora xeral ha reivindicado que Galicia parte de una "posición de ventaja", ya que es uno de los lugares "con más diversidad" en sus ecosistemas y "uno de los destinos más deseados" para quienes buscan naturaleza, gastronomía y cultura.



Belén do campo también ha expuesto las cifras de visitas que cada año reciben los espacios naturales protegidos en Galicia: 456.000 hasta septiembre a las Illas Atlánticas, los casi 50.000 que se estima que habrá en todo 2022 los seis parques naturales de la Comunidad y las 250.000 visitas registradas solo en verano en la Praia das Catedrais.