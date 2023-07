El informe jurídico de Vigo rechaza que hubiese un compromiso de pagar 1,5 millones por Guns N'Roses

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Vigo, Carlos Font, ha explicado este viernes que el informe jurídico del Ayuntamiento rechaza un compromiso de pagar 1,5 millones de euros a la promotora del concierto de Guns N'Roses.



Font ha criticado al BNG por "obviar premeditadamente" este jueves varios documentos cuando reveló que el Ayuntamiento de Vigo ofreció, a través de una carta de interés, 1,5 millones más IVA a Sweet Nocturna, promotora del concierto de Guns N'Roses, el pasado 25 de octubre, seis meses antes de iniciar un expediente para licitar el patrocinio publicitario del evento, que se celebró el pasado 12 de junio.



La Junta de Gobierno local ha aprobado un informe de respuesta a los recursos de alzada y reposición interpuestos por la promotora.



Respecto de la carta de interés, Font ha indicado que "el informe jurídico dice que dado que no existe duda de que el recurrente tiene larga experiencia en tratar con entidades publicas seguro que no desconoce" que ese documento "no es un contrato que pueda sustentar su reclamación de enriquecimiento injusto".



El mismo informe incide en la "falta de coherencia del recurrente, que tiene tres expedientes de contratación en tramitación a través de un procedimiento negociado" con Vigo y en uno de ellos, requerido por el Ayuntamiento, "no presentó ninguna documentación".



"El recurrente en un caso no respeta la carta y en otro dice que le sirve para reclamar a la administración", sostiene el área jurídica.



Font ha afirmado también que el informe recoge una sentencia de 2014 del juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Vigo que fue confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.



"Sostiene el juez que la carta de interés es una mera expresión de voluntad alejada de un verdadero contrato con la administración. De ella no cabe deducir la contratación en firme del artista, sino una manifestación de intenciones", ha relatado el portavoz.



"El BNG", ha criticado Font, "obvia premeditadamente en su comparecencia esta información".

Según el Ayuntamiento, el contrato de patrocinio quedó desierto por un incumplimiento del licitador.