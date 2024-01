Lara Méndez renuncia de manera oficial a su cargo de alcaldesa de Lugo

Lara Méndez ha dejado de ser este viernes la alcaldesa de Lugo. La ya ex regidora ha hecho efectiva su renuncia al bastón de mando de la ciudad en un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, agradecida por el "honor y el privilegio" de haber liderado durante "casi nueve años" el Gobierno municipal y sin revelar la identidad de su sustituto.



Méndez, que ha llegado al salón de plenos del Ayuntamiento ligeramente rebasadas las 9,00 horas y flanqueada por Miguel Fernández y Paula Alvarellos --los dos grandes candidatos a tomar su relevo en la alcaldía--, ha agradecido durante su corta intervención a "los miembros de la corporación, los socios de gobierno y los 98.189 vecinos y vecinas de Lugo" su confianza para desarrollar un proyecto, ha dicho, "con aciertos y errores".



"Me marcho orgullosa de dejar una ciudad mejor y con el compromiso de seguir trabajando para una ciudad vanguardista, puntera y referente a nivel nacional e internacional", ha manifestado Méndez, en su último pleno como alcaldesa de Lugo.



La número dos de la lista del PSdeG-PSOE por la provincia de Lugo para las elecciones autonómicas del 18 de febrero ha asegurado, tras la finalización del pleno, que Lugo sigue contando tras su renuncia con "un gobierno de continuidad, un gobierno estable y un gobierno con un acuerdo programático para los próximos años".



La ex alcaldesa no ha querido, sin embargo, dar ninguna pista sobre la identidad de la persona que liderará dicho Ejecutivo local, un nombre que se dará a conocer, ha puntualizado, "en un plazo de diez días": "No significa que se tengan que consumir esos diez días, pero una vez que se haga esa convocatoria para celebrar el pleno, se sabrá quién liderará el proyecto".

Dos "hijos favoritos"

Consultada sobre si será la concejala de Urbanismo, Paula Alvarellos --que parte con ventaja en la carrera-- o bien el actual número dos de lista socialista en el Ayuntamiento, Miguel Fernández, la persona encargada de sucederla en el cargo, Méndez ha apostado por no tomar partido. "Es como la madre a la que le preguntan quién es su hijo favorito, es muy difícil decirlo", ha ejemplificado.



"Tengo un gran equipo, muy preparado y capacitado, y yo no designo a dedo. No solo estamos valorando quién es la persona más idónea sino cómo se reestructuran después las diferentes áreas. No se trata de tomar una decisión precipitada sino de tomar la mejor decisión para Lugo", ha argumentado Lara Méndez.



Tampoco han contribuido a despejar las dudas sobre el relevo los dos principales implicados. "Hoy estamos tristes porque se va nuestra gran líder pero contentos porque va a seguir trabajando por Lugo desde el Gobierno de la Xunta de Galicia", ha declarado Miguel Fernández, para acto seguido agregar que la decisión sobre el relevo será comunicada "por todos los compañeros a corto plazo". "Próximamente les diremos algo, hoy no toca", ha declarado, por su parte, la portavoz del área socialista y principal candidata a la alcaldía, Paula Alvarellos.

Despedidas

Además de la alcaldesa saliente, en el pleno extraordinario de este viernes han intervenido también el líder del BNG lucense, Rubén Arroxo --que ejercerá hasta la desginación del nuevo alcalde como regidor en funciones-- y la portavoz del PP de Lugo, Elena Candia.



"Desde el BNG nos gustaría transmitir que tenemos un gobierno estable, tenemos un proyecto estable y que todo va a continuar según las líneas marcadas. La gente puede estar tranquila", ha asegurado, de manera escueta, Arroxo.



Elena Candia, por su parte, ha querido despedir de manera "amable y sentida" a la ex alcaldesa y agradecerle "como municipalista", ha dicho, "y como mujer", su dedicación a la ciudad de Lugo al frente del Gobierno municipal. "Desde el PP tendemos la mano a su sucesor o sucesora para seguir trabajando coordinadamente", ha finalizado.