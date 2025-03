Llaman a donar sangre con motivo de las fiestas de Carnaval

La Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) ha animado a donar sangre estos días con motivo de las fiestas de Carnaval.



En un comunicado, señalan que se necesitan entre 400 y 500 donaciones de sangre todos los días para cubrir las necesidades de componentes sanguíneos por parte de los centros sanitarios gallegos.



A todas las personas que acudan a donar se les entregará un dulce típico de estas fiestas.



Las unidades móviles estarán, el lunes 3 de marzo, en Praza de España (Ferrol), Campo da feira (Carral), Bº. Peruleiro (A Coruña), rúa Progreso, 42 (Silleda), Alameda (Esteiro), junto a la antigua Casa do Mar (Bueu), delante del Ayuntamiento (Nigrán), Sanxurxo Badia, 200 (Teis -Vigo), detrás de la Plaza de la Catedral (Mondoñedo), rúa do Paseo, 37 (Ourense).



El martes 4 de marzo estará en la Alameda de Raxoi (Pontedeume), praza europa (O Burgo-Culleredo), praza do Relleno (Ponteceso), praza Chavián (Bertamiráns-Ames), cabina de información (Área central Fontiñas-Santiago), praza España (Zona da Ferraría-Pontevedra), junto al colegio (Ponte Caldelas), rúa Jesús Valverde (Baiona), urbanización San Eleuterio (Tameiga -Vigo), ronda das Fontiñas, 168 (Lugo), delante del C. Saúde (Quins - Melón), parque de Melón (Melón).



El miércoles 5 de marzo estarán en Praza do Carmen (As Pontes), Cuatro Caminos (A Coruña), praza Castelao (Corcubión), parque Rosalía de Castro (Melide), delante del Ayuntamiento (Rois), casa do pobo (Tenorio), delante del centro de salud (Moaña), estación de autobuses (Gondomar), praza maior (Lugo), edificio Gran Sol (A Cañiza).