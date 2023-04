Una madre acude a la Valedora para que sus hijos vayan a la misma clase por recomendación psicológica

Rosirene Evangelista, una madre cuyos dos hijos mellizos están escolarizados en el CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha (A Coruña), acudirá a la Valedora do Pobo ante la negativa del centro y de la Inspección de Educación de la Xunta a que los niños vayan en la misma aula, toda vez que la psicóloga de los menores lo ha recomendado.

En un escrito remitido a la Valedora, recogido por Europa Press, relata cómo lleva todo el curso actual “peleando” para que sus hijos, que ahora tienen seis años, “se escolaricen en el mismo aula de Primaria” a pesar de que la psicóloga que les atiende afirma que esto puede “contribuir a la mejora de su relación y su desarrollo”.

Tal y como lo cuenta, ambos niños se incorporaron al colegio de A Laracha en Infantil durante el curso 2019/2020 y, entonces, la dirección le recomendó que “lo mejor” para su desarrollo era separarlos. Aunque entonces ella aceptó, al pasar la pandemia y las dificultades que supuso para la escolarización, esta madre comprobó que, al poco tiempo, había sido una “decisión incorrecta” porque el comportamiento de los pequeños “se deterioró desde la separación en diferentes aulas, así como su capacidad para asumir normas y límites”.

“De hecho, la psicóloga profesional a la que están acudiendo me indica que juntarlos en una misma aula puede contribuir a la mejora de su relación y de su desarrollo”, añade Evangelista, en el escrito a la Valedora.

Aunque volvió a pedir que los juntasen cuando llegaron a Primaria, la dirección del centro le dijo que no era posible dar marcha atrás a su decisión. Tras varios intentos, solicitó la intervención de la Inspección, pero tampoco así lo consiguió.

RECOMENDACIÓN DE LA VALEDORA

Uno de los principales argumentos con los que cuenta Rosirene Evangelista es una recomendación previa emitida a la Consellería de Educación por la propia institución del Valedor do Pobo con fecha de 4 de abril de 2018, en este caso firmado por Milagros Otero, la anterior titular de esta institución.

En este informe, que partía de un caso similar en Ribadeo (Lugo), la Valedora avala la autonomía de los centros pero recalca que “no existen criterios indiscutibles, desde el punto de vista de su fundamentación teórica, que avale una única solución” en cuanto a la escolarización de los niños nacidos de partos múltiples juntos o separados en aulas.

Precisamente por esto, y en base a una sentencia de un juzgado de Badajoz e informes de especialistas, tampoco veía adecuado la institución --en ese informe de 2018-- que se fijase un criterio concreto en las normas de organización y funcionamiento (NOF) de los colegios.

Por eso, la Valedora no considera válido que el centro decida separar a dos gemelos o mellizos “cuando no coincida” con la voluntad de los progenitores: “Señaladamente en las etapas tempranas de la escolarización, la opinión de los padres debe prevalecer sobre criterios apriorísticos de los centros. Solo en el caso de que el centro pueda acreditar que la medida de separación o agrupamiento para esos alumnos concretos es la más beneficiosa desde el punto de vista pedagógico, podría adoptarse esa decisión”.

“MIS HIJOS NO SON FELICES”

Vistos estos argumentos, Rosirene Evangelista rechaza que la adaptación psicológica de sus hijos se vea reducida a “un simple problema de organización del centro”. “Es directamente pretender que un centro escolar tiene sobre mis hijos más derechos que yo”, agrega esta madre.

“Esa es la ayuda que solicito a la Valedora do Pobo, la de que alguien considere, lejos de estereotipos y opiniones inamovibles, cuál es el mejor camino para mis hijos en su tránsito por la escuela pública; sobre todo porque hay una verdad que no puede discutirse: hoy en día mis hijos no son felices, ni avanzan en la escuela; y el cambio que solicito no implica gastos ni modifica los derechos de nadie más”, sentencia en su escrito.