Nace la Asociación Galega de Covid Persistente con el reto de visibilizar la enfermedad, fomentar la investigación y acompañar a los pacientes

La recién creada Asociación Galega de Covid Persistente (ASGACOP) realizó su presentación pública esta mañana en un acto que se celebró en la Facultad de Medicina de Santiago. Una mesa con seis ponentes abordó las distintas perspectivas de esta nueva “enfermedad multisistémica que tiene definidos más de doscientos síntomas”, según se indicó en la sesión, y en la que participaron Isabel Quintana, presidenta de ASCACOP; María Fernández Pita, paciente de covid persistente; Ana Belén, enfermera del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO); la doctora Dolores Díaz, jefa de la Unidad Multidisciplinar Postcovid del CHUO; la doctora María Bustillo, jefa de Medicina Interna del CHUO; y la doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Red Española de Investigación de Covid Persistente.

ASCACOP nace con 44 socios, la gran mayoría mujeres, de Ourense, Lugo, Coruña y Vigo, principalmente. Su presidenta, Isabel Quintana, afirma que es necesaria la asociación porque es una enfermedad nueva, con un diagnóstico basado en la clínica y no en pruebas objetivas. “Esto se traduce en un infradiagnóstico y en una atención que depende de la buena voluntad de los profesionales que te atiendan. Además, es una enfermedad que produce cierto estigma, ya que es fácil escuchar cosas como que no te recuperas porque no quieres, o eres una vaga. Así que necesitamos visibilizar la enfermedad y crear conciencia de que somos enfermos y no cuentistas, de forma que podamos recibir una atención sanitaria adecuada y homogénea, con independencia del lugar de Galicia donde vivamos”, añade Quintana, que es enfermera y paciente de covid persistente. La entidad también fomentará la investigación y acompañará a los pacientes desde una perspectiva humana y solidaria.

Las estimaciones que maneja la asociación cifran en un 3,8 % de personas afectadas con respecto a la población general de Galicia, y entre un 5 y un 20 % con respecto a la población que sufrió esta dolencia. Los síntomas frecuentes, señala, son fatiga incapacitante, disnea, dificultades cognitivas, mareos, taquicardias, alteraciones gastrointestinales, incluso migrañas. “Personalmente he sufrido más de noventa síntomas en distintos grados. Generalmente afecta a las mujeres, en un 80 %, de mediana edad, muy activas laboral y socialmente, y previamente sanas, que pasaron la Covid-19 de forma leve o moderada, y normalmente antes de la llegada de las vacunas”, tal como explica la titular de la asociación. “Únicamente hay algún tratamiento para aliviar síntomas, pero ninguno curativo”, agrega. Entre las acciones que está llevando a cabo ASGACOP, destacan las reuniones que han iniciado con las gerencias de las áreas sanitarias de Galicia.

La asociación gallega, por otra parte, está integrada la Red Española de Investigación de Covid Persistente –REiCOP–, que hunde sus raíces en 2021 y hoy la componen 68 sociedades científicas y entidades profesionales, 8 colectivos de pacientes y más de 270 profesionales a título individual. Su presidenta, Pilar Rodríguez Ledo –médico de familia en el Hospital Universitario de Lugo–, denuncia que ni a la sociedad ni a la Administración ni a la industria farmacéutica, curiosamente, les interesa la covid persistente.