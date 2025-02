Nueva riña entre BNG y PP por Altri

El proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo), en el foco en los últimos meses debido a la contestación que ha generado, ha sido centro de una nueva riña verbal entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder del BNG, Ana Pontón, en el Parlamento. Si el mandatario ha devuelto al tejado del Bloque las acusaciones de "coaccionar" funcionarios, la nacionalista le ha afeado "resucitar el franquismo industrial".



La jefa de filas del BNG, formación que atribuye a la Xunta "ocultar" documentos sobre el proyecto, ha arrancado su intervención con una pregunta que, ha afirmado, "se hacen muchos gallegos y gallegas". "Si ese proyecto de macrocelulosa es tan fantástico, ¿por qué no lo quieren en Portugal, señor Rueda?, se ha preguntado, antes de aseverar que la respuesta es "muy fácil": "Porque es una bomba ambiental".



A su juicio, al "apostar" por el plan de Altri, lo que demuestra Rueda es que los populares "no tienen ningún proyecto industrial de futuro para este país". "Su proyecto es volver al pasado. Lo que nos está ofreciendo es recuperar el franquismo industrial de las celulosas", ha censurado.



"En 1963 nos imponían una celulosa en este país por parte del franquismo (en referencia a Ence en Pontevedra) y ese es el modelo que ustedes recuperan en 2025, imponernos una macrocelulosa", ha recriminado al presidente gallego, antes de recalcar: "el franquismo industrial es lo que ustedes ofrecen a la gente de este país 60 años después, con otra celulosa".



Lo ha hecho, antes de instarle a "rectificar" con una apelación: "No hipoteque el futuro de nuestras hijas e hijos", ha apelado.



"HUBO COACCIÓN: DE USTEDES, SEÑORA PONTÓN"

En tono irónico, Rueda ha tirado de ejemplos de empresas ligadas a otros países que producen en Galicia como Stellantis o Alcoa. "¿Por qué Stellantis no se va a París? O Alcoa, ¿por qué no la quiere Trump? Esa es la miopía del nacionalismo", ha esgrimido.



Lo ha hecho antes de redoblar la apuesta verbal y devolver al Bloque una acusación que sus dirigentes han dirigido a los responsables de la Xunta en las últimas semanas: supuestas "presiones" sobre funcionarios para lograr la autorización de Altri.



"Ustedes hablaron de coacción a los funcionarios. Es verdad. La hubo. ¿Sabe de quién? De ustedes, señora Pontón. Una coacción injusta, irresponsable, continuada, cobarde e indocumentada", ha sentenciado Rueda, quien ha insistido en que, como Pontón "no pudo inaugurar" Altri en Palas tras su victoria electoral del año pasado, ahora "da la batalla" contra el proyecto de la compañía.



"Pero es lo que hay. El pueblo es quien más ordena --ha parafraseado el famoso 'Grândola, Vila Morena' ", ha continuado el también líder del PPdeG, quien ha sugerido a Pontón que, si quiere "ganarse la confianza" de los gallegos, debería "tener un mínimo de humildad y gallardía" y "pedir perdón a todos los técnicos que ustedes ponen en duda sin conocerlos ni tener idea de la materia, arrogándose unos conocimientos que no tiene ni tendrá en la vida".



"MENOS MACHISMO Y PATERNALISMO, Y MÁS HUMILDAD"

En su réplica, Pontón se ha reivindicado como líder de la oposición apoyada por "casi medio millón de gallegos y gallegas" antes de advertir que, ni en este papel ni como mujer le va a tolerar que cuestione su "capacidad de comprensión" ni sus propuestas. "Menos paternalismo, menos machismo y un poco más de humildad. A mí no me van a callar", ha advertido.



"No se me haga la ofendida. Eso, a lo mejor, la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta... Pero es que ya 20 veces. Yo le hablo a una diputada que le está faltando al respeto a tantas funcionarias e ingenieras con trayectoria diciendo que sabe lo que no tiene ni idea. ¿O no son mujeres?", ha replicado Rueda, quien por error (que autocorrigió de inmediato) llamó "presidenta" a Pontón. Los populares han aplaudido con intensidad.



"SOLO LE GUSTAN LOS INFORMES QUE LE DAN LA RAZÓN"

"Están ustedes más cerca de Trump de lo pensábamos, dejen de mentir a los gallegos y a las gallegas", ha advertido Pontón, quien ha censurado que Rueda se "oculte detrás de los técnicos". Asimismo, tras sus acusaciones de "coacciones", ha sugerido que debería aclarar "por qué dimiten algunos técnicos" y son sustituidos por "comisarios políticos del PP".



"Pero si, además, los únicos informes que le gustan son los que le dan la razón", ha añadido, en tono irónico la nacionalista, antes de ejemplificar con los últimos que se han hecho públicos sobre el gallego.

Por su parte, Rueda ha insistido en el "cambio de postura" del BNG sobre Altri, que vincula con motivos políticos y con el hecho de no haber logrado gobernar. Así, ha sugerido que a la líder del BNG, con "25 años en la poltrona" del Parlamento, no le importa velar por el futuro y el empleo en la comunidad.



Enfrente, se ha mostrado convencido de que la población quiere un gobierno que actúe con "firmeza" y que, "si la legislación se cumple", los proyectos industriales permanezcan "en Galicia".