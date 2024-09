El Parlamento gallego investigará los supuestos contratos irregulares de la época de Feijóo

El Parlamento gallego finalmente investigará los supuestos contratos irregulares de la Xunta durante la pandemia, cuando el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, era presidente, puesto que el BNG forzará la activación de una comisión de investigación, con la oposición de los populares.



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este martes que su grupo forzará la activación de una comisión de investigación sobre las contrataciones de la administración con la empresa de servicios, Eulen, de la que es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo.



Esta mañana, en el pleno del Parlamento, el PP votó en contra de abrir esta investigación ante lo que el BNG ha reaccionado y ha decidido emplear la oportunidad que le otorga el reglamento de la Cámara y permite que, una única vez por legislatura, se pueda abrir una comisión de investigación si lo solicita un tercio de los diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo -los nacionalistas tienen exactamente 25 diputados de 75-, o las dos quintas partes de los parlamentarios.



La investigación que forzará el BNG busca analizar determinados procedimientos de contratación de la Xunta, que incluiría tanto los vinculados a la empresa Eulen, pero también el “millón de contratos a dedo” que se firmaron entre 2018 y 2024 y que ascienden a un coste de 4.000 millones de euros.



Asimismo, se indagará sobre la adjudicación para la construcción y explotación externa de determinados servicios no médicos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, después de que el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Cunqueiro publicado por el Consello de Contas dictaminase que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido).



“Se lo avanzo, digan lo que digan hoy, habrá comisión de investigación” porque “vamos a usar la fuerza de nuestros 25 diputados para sacar a la luz todo lo que el PP quiere esconder”, ha advertido Pontón.



En todo caso, la nacionalista le ha pedido que “no veten” el trabajo de la comisión ya que la mayoría parlamentaria con la que cuenta el PP en el Pazo de O Hórreo podrá determinar el calendario y las comparecencias de las que se dota este órgano.



Pontón ha cargado contra los populares por vetar la comisión por el trámite ordinario demostrando, a su juicio, que tienen miedo “a la transparencia” porque parece que quieren esconder “que meten la mano en la cartera de los gallegos para beneficiar a empresas amigas del PP”.



Ha insistido en que su grupo pretende arrojar luz sobre unos hechos “gravísimos” y que “repugnan” a la sociedad porque indican que mientras miles de personas morían, hubo quienes “quisieron aprovechar una pandemia para forrarse con contratos públicos, y lo más grave, hubo quien se lo permitió”.



Desde el PSdeG, Elena Espinosa también ha urgido transparencia y ha pedido “respuestas claras” del PP sobre las contrataciones de la Xunta de las que se deducen “indicios objetivos de la existencia de un trato de favor”.



La socialista ha opinado que si la Xunta no tuviese “nada que ocultar” habría autorizado la comisión ya que el no hacerlo acrecienta la “desconfianza constante” a la fórmula de contratación que elige la Xunta en la que parece que priman los “intereses particulares y no los intereses públicos”.



“Los socialistas queremos transparencia, queremos que Galicia lidere la ética pública porque los gallegos merecen conocer la verdad”, ha zanjado.



El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha dicho que él es “escéptico” sobre la utilidad de estos mecanismos de investigación aunque da su voto de confianza a la misma para ver “si esta es la excepción” y sirve para realmente fiscalizar los contratos de la administración autonómica.



El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha acusado a los nacionalistas de trasladar a Galicia y a España el “sistema bolivariano” de Nicolás Maduro para “embarrar” la política.



Ha acusado a los representantes del BNG de servir a los intereses del PSOE y de Pedro Sánchez que son quienes tienen interés en arrojar dudas sobre el “jefe de la oposición” en España, Alberto Núñez Feijóo, para desviar la atención de las “acumulaciones escandalosas” de supuestos casos de corrupción que acorralan al “entorno más cercano” del presidente del Gobierno.



Ha dicho que como en la actualidad se están investigando casos “de corrupción” relativos a la esposa o al hermano del presidente Sánchez, la oposición en Galicia, en una operación “de la máquina del fango” opta por querer investigar a la pareja y a la hermana de Núñez Feijóo.



“Ejemplar, la verdad que son dignos sucesores del régimen bolivariano”, ha espetado Pazos que lamenta que quieran llenar la política gallega de “bulos, mentiras y ‘fake news’” pese a que sepan que no hay “ni una sola sospecha fundada sobre irregularidades en las contrataciones de la Xunta” que ya fueron “doblemente fiscalizadas”.



Para el PP este es un paso más en la estrategia de una oposición que lleva “quince años buscando desesperadamente un caso de corrupción” en la Xunta por lo que también dudan sobre la eficiencia que tendrá una investigación si ellos ya “dictaminaron la culpabilidad” de los miembros de la Xunta.



Finalmente, Pazos ha asegurado que su grupo dará “las explicaciones pertinentes” que se requieran en la comisión con el objetivo de demostrar que todo lo que dicen son “mentiras y difamaciones”.



“Al final de la comisión veremos a quién hay que pedirle responsabilidades”, ha zanjado el portavoz del PP.