El Parlamento insta a la Xunta a pedir al Gobierno informes que evalúen el impacto de la eólica marina

El Parlamento gallego instó a la Xunta de Galicia a demandar al Gobierno central el desarrollo de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) “desde un enfoque integrador, con un canal de comunicación entre los Ministerios competentes, las comunidades y los sectores afectados”.



También a realizar los estudios socioeconómicos que evalúen los impactos en sectores como el pesquero y que se escuche a los representantes del sector, además de elaborar los estudios científicos que permitan determinar las consecuencias sobre los ecosistemas marinos y sobre la pesca de la instalación de los citados parques eólicos marinos.



Así se recoge en el texto presentado por el PPdeG y defendido por la diputada Teresa Egerique, quien reclamó “diálogo” al Gobierno central ante la ausencia de un “consenso real” con la Xunta y con los sectores afectados en esta materia. “Están mal hechos”, dijo sobre unos planes en los que, a su juicio, la “prioridad” no es el sector pesquero.



Desde las filas populares se aceptó que los cuatro puntos incluidos en la proposición no de ley fueran votados, en la Comisión de Industria, de forma separada después de que el BNG presentase una enmienda –que fue rechazada– en la que se instaba a la Xunta a demandar la “retirada inmediata” de los POEM frente a la petición del texto del PP en su primer punto sobre el desarrollo de estos planes desde un enfoque “integrador” y con diálogo.

Críticas de la oposición

La diputada nacionalista Rosana Pérez argumentó que tanto Xunta como Gobierno están “volcados” en favorecer la implantación de la eólica marina y reprochó al Ejecutivo gallego una política de “parecer que hacen en favor del sector pesquero gallego” para “disfrazar una realidad”. “Deben posicionarse sin fisuras del lado del sector”, apostilló. Por este motivo y, al no ser tenida en cuenta su enmienda, no respaldaron el primer punto de la citada proposición no de ley, aunque sí las demás que contaron con el apoyo de todos los grupos.



Desde las filas socialistas, que apoyaron la iniciativa de los populares, la diputada Patricia Otero rechazó que sea cierto “que todas las artes de pesca estén afectadas por la eólica marina”. “Si no están de acuerdo, recurran”, instó a los populares en una intervención en la que argumentó que los planes del Ejecutivo central en esta materia buscan concretar una “acotación para dotar al sector pesquero de mayor seguridad jurídica”. “Porque solo se podrán instalar, potencialmente, en zonas habilitadas”, dijo sobre los parques eólicos marinos. En la misma línea, descartó que no hubiese diálogo del Ejecutivo central con el Gobierno gallego.



Por otra parte, en esta misma comisión, fue rechazada una proposición no de ley de los socialistas reclamando a la Xunta que se ponga “a gobernar” en materia industrial. Sí salió adelante otra del BNG para pedirle que promueva la retirada o soterramiento de las líneas de alta tensión en el barrio de San Valentín, en Fene.