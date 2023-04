El partido de Pachi Vázquez cierra candidaturas en una veintena de ayuntamientos

Espazo Común, el partido fundado por el que fuera secretario xeral del PSdeG Manuel 'Pachi' Vázquez, ha cerrado candidaturas en una veintena de ayuntamientos de las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, la "mayoría" de ellas integradas por personas que habían estado vinculadas al Partido Socialista.



Desde el pasado miércoles 19 de abril y hasta el próximo lunes, día 24, está abierto el plazo para que las organizaciones políticas presenten sus candidaturas a la elecciones municipales del 28 de mayo ante las juntas electorales de zona.



De cara a estos comicios locales, en la provincia de A Coruña, Espazo Común se presentará con marca propia en los ayuntamientos de Santa Comba, Ames, Tordoia, Mazaricos, Teo y Ponteceso. Además, trabaja para cerrar acuerdos de última hora en Ordes.



En varios de estos casos la lista de Espazo Común estará integrada por antiguos concejales del Partido Socialista. Este es el caso de caso de Santa Comba, donde el que fuera edil socialista hasta que apoyó la moción de censura que dio la alcaldía a los populares en 2021 --resultando expulsado de PSOE-- José Antonio Ucha Velo, anunció que competirá por el bastón de mando bajos las listas de la formación de Pachi Vázquez.



Situación similar se dio el pasado 24 de marzo en el municipio coruñés de Ames, donde la hasta entonces portavoz del Partido Socialista local, Luisa Feijóo, informó de que se presentaría a la Alcaldía por Espazo Común.



En esta provincia, la formación de Pachi Vázquez también participará en las candidaturas que Unidade Local presentará en la propia ciudad herculina, así como en los municipios de Arteixo, Culleredo y Cambre.



Pontevedra y Ourense

En Pontevedra, la exconcejala de Ciudadanos María Rey será candidata a la Alcaldía de la ciudad del Lérez por Espazo Común. Además, el partido de Pachi Vázquez presentará candidatura en A Guarda, una lista que estará encabezada por el que fuera candidato de Converxencia Galega, Celso Fariñas.



Además, en la provincia de Ourense, el propio Pachi Vázquez volverá a competir por la Alcaldía de O Carballiño con estas nuevas siglas. También presentarán listas en Piñor, San Amaro, Amoeiro, Laza y Carballeda de Valdeorras. La formación, asimismo, trabaja para presentar candidatura en Xinzo de Limia.



En Ourense tambén hay varios casos en los que las candidaturas están integradas por exsocialistas. Así, por ejemplo, el exconcejal socialista Ricardo Sobrino Blanco será candidato a la Alcaldía de Laza bajo las siglas de Espazo Común.



"La mayor parte, del PSOE"

En declaraciones a Europa Press, Pachi Vázquez ha explicado que "la mayoría" de los integrantes de Espazo Común proceden del Partido Socialista de Galicia. "Somos gente que por uno u otro motivo abandonamos las filas del Partido Socialista, pero no abandonamos nuestra identidad socialdemócrata y socialista", ha señalado.



"Hay un dato importante, el PSOE en Galicia tiene 300.000 o 400.000 votos. Yo mismo cuando me presenté como candidato del PSdeG tuve 350.000, pero los militantes socialistas en Galicia no llegan a 7.000", ha destacado para considerar que, por tanto, "hay un espacio dentro del socialismo en Galicia" para un "grupo de gente" que "aún sintiéndose con la misma ideología" no está en el Partido Socialista.



"Y ello no quiere decir que esto sea un ataque al partido ni nada", ha subrayado para incidir en que, aunque le consta que en el PSdeG "andan moscas", ellos "no van contra nadie".



"Queremos, por así decirlo, darle espacio político a aquellas personas que tienen inquietud política. Me parece legítimo que un partido diga que vas tú o no, pero a una persona no se le puede coartar su libertad de participar en función de que una determinada formación te diga que sí o que no", ha dicho. "La formación tiene derecho a decir lo que considere, los ciudadanos también tienen derecho a participar en la vida política con absoluta normalidad", ha insistido.



Tras ello, Pachi Vázquez ha puesto en valor que Espazo Común es un "movimiento ciudadano de acción política" que no pretende "nada más que transmitir esa acción político en los ayuntamientos". Así, ha indicado que, si bien son un partido "muy nuevo", en los últimos cuatro años se han consolidado "trabajando con humildad, mucha constancia y compromiso político". "Eso fue haciendo que la gente fuese mirando para nosotros y el primer sorprendido de que nos llamase tanta gente fui yo", ha afirmado.