El plazo de inscripción para los minicampamentos 'Coñece Galicia' abre este lunes

La Xunta abre el lunes el plazo para inscribirse en la cuarta edición del programa de minicampamentos 'Coñece Galicia'. A través de esta iniciativa, se ofrecen 600 plazas para niños y niñas de entre 10 y 14 años para que disfruten de estancias de cinco días en doce establecimientos hosteleros de Galicia.



Tal y como ha informado la Consellería de Política Social e Xuventude, la inscripción se podrá hacer a través del formulario que se habilitará en la página web de Xuventude. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta cinco días antes de la celebración del minicampamento o hasta agotar plazas. En cuanto a la adjudicación de plazas, se hará por orden de inscripción.



En esta edición, el programa 'Coñece Galicia' incorpora dos nuevas localizaciones con respecto al pasado verano: el hotel Candor de A Lama (Pontevedra) y el hotel Laias de Cenlle (Ourense).



Así, la propuesta de este año incluye los siguientes minicampamentos en la provincia de A Coruña: Valdoviño Mariño III, con actividades náuticas y senderismo; y Descubrindo a Bela Fisterra II, con propuestas para el disfrute del medio marino.



En la provincia lucense se oferta A conquista de Foz IV, con actividades de multiaventura y conocimiento del patrimonio natural y cultural; Aventura na Montaña IV, en Piornedo-Cervantes; A descuberta da A Pobra do Brollón III, centrado en el turismo de naturaleza y educación ambiental; y Xeocampamento nas montañas do Courel III, en Folgoso do Courel.



Asimismo, la provincia de Ourense acogerá los minicampamentos Somérxete na natureza III, que se desarrollará en A Pobra de Trives; Acción en el Arnoia III, en el que los participantes conocerán el patrimonio natural de Allariz y su entorno; y uno nuevo que tendrá como alojamiento el albergue turístico de Laias en Cenlle y que llevará por nombre Ecoverán termal en Laias. En este minicampamento se desarrollarán actividades de natación en las piscinas de Laias y deportes náuticos en el embalse de Castrelo de Miño, además de visitas culturales en el entorno y rutas de senderismo.



Por último, en la provincia de Pontevedra se celebrarán las propuestas Aventura en Paradanta III, en Covelo y centrado en el disfrute del medio rural; Minicampamento Natura IV, en Sanxenxo y la nueva propuesta Aventura e naturaleza rural en el ayuntamiento de A Lama.