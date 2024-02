Pontón ve al PP "superando el nivel de nerviosismo" tras difundir un vídeo en el que la equiparan a Otegi

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha observado que "el nivel de nerviosismo del PP está superando todo lo que se podía imaginar en esta campaña" tras difundir un vídeo en la que la equiparan a Otegi. "Cuanto más nivel de nervios del PP quiere decir que el cambio es imparable, estoy absolutamente convencida", ha enfatizado.



"A mí lo que me preocuparía es que me comparen un partido de extrema derecha, en contra de que el gallego se pueda usar en este país o con un partido que está condenado por corrupción", ha contestado para señalar que el PP es un partido "que no tiene ningún candidato que se presente a los debates".



Pontón, que no pudo reprimir una risa tras escuchar la existencia de este nuevo vídeo, ha dicho que "cada vez hay más pulsión de cambio en Galicia, que todas las personas tengan un futuro mejor y apuesten con ilusión y ganas, con la sonrisa en los labios" el próximo 18 de febrero.



Preguntada de nuevo por si le preocupa el vídeo del PPdeG difundido en redes sociales, Pontón ha insistido en que lo que le "preocuparía" es que le "comparasen con un partido de extrema derecha que está en contra de que el gallego se pueda usar", "una vergüenza que le va a perseguir siempre" al presidente de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, por haberse manifestado junto a Galicia Bilingüe en ese sentido.



Además, al ser preguntada por si el BNG volverá a concurrir con Bildu en las elecciones europeas, Pontón ha dicho que la formación nacionalista "está en las gallegas" y "es el único proceso electoral en el que está".



"Lobo con piel de cordero"

El vídeo que ha difundido el PPdeG dibuja un BNG que es "lobo con piel cordero", con imágenes de ERC y de la manifestación a favor del acercamiento de presos de ETA a País Vasco. Sobre este tema, Pontón fue preguntada en días pasados en una entrevista y defendió que "de lo que se trata es de aplicar la legalidad con igualdad para todas las personas" y remarcó que en el BNG "siempre" han estado, están y estarán "en contra de ETA".



Además, en el vídeo también dice que el BNG "quiere echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".

El programa del BNG apuesta por la transferencia a Galicia de las competencias en materia de tráfico, seguridad vial y seguridad pública (que ya fue pedida por unanimidad del Parlamento de Galicia, incluido el PPdeG, aunque se bajó de esta propuesta en junio de 2021). Además, la tesis nacionalista también apuesta por la creación de una Policía propia (ya existe la policía autonómica adscrita a la Nacional), con la integración de los guardias civiles que actualmente hacen las labores de seguridad.

La patronal gallega ve "amigable" la "mayoría" de propuestas del BNG y dice: "Bienvenido sea el gobierno que venga"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha recibido este miércoles, a cuatro días de la cita con las urnas, a la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, un encuentro que ha servido para intercambia las expectativas de la patronal al respecto del nuevo gobierno y la presentación del programa económico por parte de los nacionalistas.



En declaraciones a los medios, el presidente de la patronal gallega ha incidido en su deseo de que haya "un gobierno estable, no radicalizado, que ponga propuestas encima de la mesa" y que las propuestas sean "amigables" con el mundo empresarial. Preguntado por si el programa que puso encima de la mesa Pontón coincidía con ello, respondió que "la mayoría de las propuestas van en la orientación" (amigable) y "otras hay que trabajarlas y efectivamente se pueden (dialogar).



"La mayoría de las propuestan van en la orientación y otras tenemos que trabajarlas y efectivamente se pueden (trabajar). Siempre soy de consenso y llegar a Sumar y no restar", ha contestado Vieites, que previamente había dicho "bienvenido sea el gobierno que venga".



Vieites se ha reunido este miércoles con Pontón en un encuentro en el que también ha estado la integrante de la Executiva Nacional y alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Esta reunión se ha celebrado en el marco de la ronda de contactos con las formaciones políticas que acuden a las elecciones (con el socialista José Ramón Besteiro ha sido a final de precampaña y con el candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, no se ha concretado fecha).