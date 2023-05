El PP de Ourense lleva los audios de Jácome a la Fiscalía

La junta local del PP de Ourense, que lidera Manuel Cabezas como candidato a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas, ha aprobado y llevado los 'audios de Jácome' a la Fiscalía Provincial de Ourense en una denuncia que ha sido registrada este mismo jueves, con fecha 11 de mayo, y a la que ha tenido acceso Europa Press.



Y en esta misma jornada, en la que precisamente tenía la segunda citación judicial por su incidencia de tráfico al haber sido cazado a 215 km/h en la autovía, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, se ha cerrado ahora a la posibilidad de reeditar los acuerdos del mandato que está a punto de expirar y que le dieron a Jácome el bastón de mando de la ciudad mientras que se garantizó seguir al frente del ente provincial, en el que el PP había perdido la mayoría absoluta en 2019.



Esta postura de Baltar se produce en la víspera a la primera jornada electoral. El barón popular expresó su negativa a pactar ahora con Jácome en la sede de 'La Región', medio que ha difundido los 'audios'.



Así, el dirigente del PP provincial se ha desplazado este jueves a la sede del grupo periodístico para abordar esta cuestión, según figura en la web del medio ourensano, recogido por Europa Press, y luego se ha ratificado en este mismo sentido en declaraciones a los medios antes de participar en un mitin en Pereiro de Aguiar, arropado por el líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda.



"No es posible pactar con Jácome", ha manifestado Baltar en esta entrevista, un día después de que el alcalde de la ciudad apuntase al PP, fundamentalmente, de estar detrás de la "manipulación" de las grabaciones en las que aparece su voz y en las que él se reconoce pese a su insistencia en que habría que escuchar los originales y que están cortados.



Pese a esas acusaciones, el alcalde de Ourense dijo en esa misma rueda de prensa de este miércoles, en respuesta a preguntas de los periodistas, que volvería a "pactar con el diablo" si hiciese falta para "seguir consiguiendo el cielo" para la ciudad, lo que incluía un nuevo acuerdo con el PP que ahora Baltar dice que no es posible porque los audios "invalidan para la gestión y la política" al alcalde de Ourense.



Mientras, tras tomar las riendas del PP local y volver a la política, Manuel Cabezas se ha mostrado muy crítico con el acuerdo alcanzado en su momento con Jácome, el cual le dio el bastón de mando del Ayuntamiento. De hecho, Cabezas ha defendido en varias ocasiones que, en cuanto volvió a la política local, lo "primero" que hizo fue hacer romper el acuerdo de gobierno local con Democracia Ourensana y ha rechazado en varias ocasiones que se pudiese volver a repetir en lo que a él respecta tras el 28 de mayo.



Situación "gravísima"

En las declaraciones a los medios de este jueves, Baltar ha dicho que se trata de una "situación gravísima", la de Jácome, la cual "pone de manifiesto una serie de conductas y actitudes que son absolutamente rechazables, que no tienen nada que ver con la gestión política o pública".



En esa situación es en la que encuadra que su "partido" haya presentado la denuncia correspondiente, la "más contundente" de las tres que se han llevado a Fiscalía (la del PSOE y BNG), ya que en el caso del PP se han "adjuntado" los audios.



Baltar ha defendido la "respuesta" de los populares ante todas estas cuestiones que "enturbian" y que, a la postre, "inhabilitan a alguien para ejercer la vida pública".



Así las cosas, ha asegurado que "en absoluto" estarían "dispuestos" a pactar con Jácome. "No, en absoluto. No estamos dispuestos a pactar con Jácome", ha manifestado el barón popular, quien ha apelado a que en 2019 "todo el mundo quería tratar con Jácome", pero entonces "no habían aparecido todos estos temas" que ahora se han producido.



En este sentido, ha dicho que en la campaña electoral que empieza ahora "compromiso está claro" y ha apelado a las declaraciones del "candidato" de su "formación", Manuel Cabezas, que "es el único alcalde que tuvo mayoría absoluta" en todo este tiempo y por tres veces consecutivas para remarcar que ya él dijo que "en ningún caso" los populares ourensanos "pactarían con Jácome" su investidura como alcalde.

Ya son tres denuncias

Con la denuncia del PP de Ourense ya son tres las presentadas ante el Ministerio Público después de que el periódico 'La Región' difundiese, en días sucesivos, transcripciones y audios del regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, que lo ligarían con actuaciones supuestamente irregulares vinculadas a comisiones y concesiones del ayuntamiento.



Además, el BNG presentó una denuncia en el juzgado de guardia el pasado sábado tras la primera publicación del mencionado periódico local en la que se supuestamente Jácome trataría de librarse de una multa poniéndola a nombre de otra persona. En este caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense pidió al BNG que transformase la denuncia en querella y presentase una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acusación popular.



La Fiscalía Provincial de Ourense ya abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por el PSdeG y, según han informado fuentes del Ministerio Público, está pendiente de recibir la presentada ante la Fiscalía General del Estado por parte del BNG, de forma que se "acumularían" los procesos. Ello, si no está judicializado en sede judicial, han explicado las mismas fuentes, para lo que Fiscalía ha incoado el procedimiento para preguntar a los juzgados de instrucción de Ourense si ya cuentan con este asunto entre las causas abiertas.



En la denuncia presentada por el PP de Ourense, se refieren seis posibles delitos: organización criminal, falsedad documental, financiación ilegal de los partidos políticos, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.