El PPdeG justifica el pacto con Jácome y culpa a PSOE y BNG

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha justificado este lunes el pacto que su partido selló en Ourense con Gonzalo Pérez Jácome, y que permite al líder de Democracia Ourensana (D.O.) mantener el bastón municipal y a los populares conservar la Diputación provincial, ya sin Manuel Baltar al frente, puesto que renunció a optar a seguir en el cargo la semana pasada.



A preguntas de los medios, Puy ha incidido en que él, centrado en cuestiones parlamentarias, sigue otros asuntos más desde una perspectiva de “espectador”, pero ha incidido en que, bajo su punto de vista, el PP “hizo lo que tenía que hacer, votarse a sí mismo” en el Consistorio, toda vez que PSOE y BNG “no” dejaron opción a un gobierno alternativo al de Jácome.



“Los resultados fueron los que fueron, hay un candidato que ocupa la Alcaldía, que tiene la lista más votada y mejoró los resultados”, ha relatado, antes de incidir en que, pese a este “punto de partida”, el PPdeG “hizo varios intentos serios y muy generosos”, en alusión a la oferta de dejar gobernar a Paco Rodríguez si los socialistas garantizaban a los populares la institución provincial.



“Creo que mi partido hizo cosas para que hubiese una alternativa al actual alcalde de Ourense”, ha continuado, antes de incidir en que lo que le “sorprende” son “las críticas” de socialistas y nacionalistas cuando “no hicieron nada”. Para Puy, PSOE y BNG no atendieron a las llamadas de los populares, por lo que al final “se produjo el resultado más lógico”, que pudo gobernar el más votado.



“Yo les preguntaría, ¿ustedes qué hicieron?”, ha enfatizado, al tiempo en que ha defendido que el PP tenía “los concejales que tenía”. “Hizo lo único que podía hacer, votarse a sí mismo. Se produce el natural acuerdo con la ley, que en caso de falta de acuerdo decreta que gobierne la lista más votada”, ha aseverado.



MARCHA DE CABEZAS



Puy ha subrayado que, para que el PP hubiera podido hacer lo que prometió en campaña y no pactar con Jácome “hubiera sido imprescindibile el concurso del Bloque y del PSOE”, pero ha apuntado que los socialistas también negociaron con el regidor ourensano como ratifican determinadas “pruebas gráficas” --en alusión a la fotografía en la que aparece el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, con un asesor y el propio alcalde--.



“Y el Bloque ni atendió a las llamadas del PP”, ha afeado, antes de declinar pronunciarse sobre la postura del candidato popular en la urbe, Manuel Cabezas, quien dio a entender que dejará su acta de forma inminente, además de mostrar su rechazo expreso al pacto con Jácome. Sí ha trasladado su “máximo respeto” a la decisión personal que adopte.



Preguntado acerca de si teme que además de la salida de Cabezas se produzca alguna más en el grupo municipal, ha esgrimido que no se pronuncia sobre cuestiones que todavía no han sucedido o que entran en el marco de las decisiones personales, pero entiende que la posición del candidato ourensano es “muy defendible” dado que en campaña había prometido que no pactaría con Jácome.