El PPdeG pide a Carmela Silva que rectifique tras su "actitud" con la delegada de la Xunta en Vigo

La Comisión Permanente de Igualdad del PPdeG pide a Carmela Silva que rectifique tras su "actitud" con la delegada territorial de la Xunta y presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, durante una foto de familia en un acto en la ciudad olívica.

Según han trasladado los populares, la Comisión demanda una rectificación, ya que consideran que "se trata de una situación que no se puede volver a repetir". Por eso, exigen "una respuesta clara" e insisten en que "no puede ser que esté trabajando para que las mujeres sean referentes en esas fotos, que no estén ninguneadas, y que venga Carmela Silva a querer borrar y ningunear a una compañera".

En una nota de prensa remitida a los medios la semana pasada, el PPdeG denunció que durante un acto, celebrado en el hotel Attica 21 de Samil, Carmela Silva se dirigió a Marta Fernández-Tapias con expresiones como "no eres más que una simple directora xeral" o "eres un carguito menor", en el momento de colocarse las autoridades para la fotografía de familia.

"Una compañera líder, aunque esté en las antípodas ideológicas, merece todo el respeto a la hora de trabajar, sea en el campo político o en el campo administrativo", ha señalado Raquel Touriño, vicesecretaria de la Comisión de Igualdad del PPdeG.

IGUALDAD EN TODOS LOS MUNICIPIOS

Por otra parte, el PPdeG ha avanzado que incorporará su "proyecto común" en materia de igualdad en cada uno de los 313 ayuntamientos de Galicia que se marcan como objetivo en las próximas elecciones municipales de 2023.

En este sentido, la vicesecretaria de la materia, Raquel Touriño, ha apuntado que ese "proyecto común" se incorporará a las medidas que cada uno de los municipios presentará en los comicios locales.

"Exigiremos que las formaciones populares se conviertan en agentes sociales, que den soluciones a los vecinos y vecinas de sus ayuntamientos, de manera que, por ejemplo, lleguen a todos los programas que está realizando la Xunta", ha enfatizado.

Asimismo, Touriño ha definido esta Comisión como un "laboratorio de ideas" que le puedan ayudar al PPdeG a llevar "políticas útiles" en materia de igualdad a la sociedad gallega en general.