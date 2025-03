O PPdeG reclama ao Goberno central que deixe de tratar a Galicia como autonomía “de segunda”

O portavoz do PPdeG, Alberto Pazos, reclamou ao Goberno central que deixar de tratar a Galicia como unha autonomía “de segunda” e teña “a mesma dilixencia” para atender as súas demandas de transferencia de competencias que ten co País Vasco e Cataluña.



Nunha rolda de prensa no Parlamento, Pazos considerou “lamentable” que o delegado do Goberno, Pedro Blanco, inste á Xunta a solicitar competencias, cando hai ata 37 “aprazamentos” para tramitar a proposición de lei no Congreso sobre o traspaso da AP-9 a Galicia ou se lle segue dando voltas á transferencia dos medios necesarios para a xestión do litoral.



“Non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco menos”, dixo Pazos, como sempre indica a Xunta, polo que reclamou ao Goberno central que trate “da mesma maneira” a Galicia que a País Vasco e Cataluña e atenda as demandas galegas sobre novas transferencias, algo para o que solicita o “respaldo” dos grupos da oposición, BNG e PSdeG.



Así que espera que o Goberno central teña “a mesma dilixencia” que mostrou co País Vasco, cando Galicia pídalle as competencias en meteoroloxía ou insista na xestión do ingreso mínimo.



Pazos lamentou que para o Executivo de Pedro Sánchez haxa “comunidades de primeira e de segunda” e a Galicia tocoulle “o lado malo” porque votou maioritariamente ao PP e deu o menor nivel de apoio aos socialistas.



Ademais, criticou tanto o pacto para ceder competencias migratorias a Cataluña, que cre inconstitucional e que compromete a seguridade nacional; como a condonación da débeda porque Galicia é “a comunidade que menos recibe por habitante axustado”, un total de 1.369 euros fronte a 1.892, un 67% menos, dixo.

Viaxe de Rueda a Arxentina



O portavoz popular defendeu que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reúnase con representantes do Goberno de Javier Milei durante a súa viaxe destes días a Arxentina e replicou ás críticas do BNG por “ir do ganchete” co fascismo.



Segundo argumentou, a Xunta débese reunir “sempre con calquera Goberno”, e sobre todo cando é dun país no que hai moitos galegos, e o BNG non está para “dar leccións de moralidade política” ao PPdeG neste sentido, xa que os seus “referentes” son “democracias tan consolidadas como a cubana ou a venezolana”, ironizou.



“Paréceme absolutamente adecuado que o presidente da Xunta reúnase con calquera Goberno de calquera país” porque calquera “gobernante responsable” debe separar as cuestións ideolóxicas do que é a representación institucional e a diplomacia internacional.



Por outra banda, Pazos volveu a lamentar que o 8-M está “embazado” en Galicia pola “negativa da líder do BNG para condenar a asquerosa campaña” contar a conselleira de Política por parte da CIG, e espera que as deputadas nacionalistas “recapaciten” e apoien a iniciativa do PPdeG no pleno do Parlamento para reprochar o cartel no que se mostra unha caricatura de Fabiola García cansada de ir de rebaixas.