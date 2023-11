El profesorado gallego vuelve a salir a la calle para protestar contra el acuerdo de reducción de ratios y horario

Convocados por los sindicatos CIG, STEG y CSIF, con apoyo de la CUT, más de 2.000 profesores gallegos han vuelto a salir este martes a las calles para reclamar la reducción del horario lectivo a 18 horas en Secundaria y a 21 en Primaria, así como una reducción de ratios "asumibles", en la segunda jornada de huelga en protesta por el acuerdo firmado entre la Xunta y CC.OO., ANPE y UGT.



El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha señalado que el seguimiento de la huelga es similar a la celebrada hace cuatro semanas, cuando estimaron un 60%, con "una ligera tendencia al alza en Secundaria y a la baja en Primaria", donde, según ha manifestado, "se nota el efecto de la división que provoca la división sindical". Con todo, ha querido remarcar que los datos son "parciales". Mientras, la Xunta ha rebajado la cifra de seguimiento a un 9,37%.



Para el representante de la central nacionalista, "llama la atención" el hecho de que la Comunidad de Madrid haya llegado a un preacuerdo con los sindicatos para recuperar el horario de las 18 horas. "Llama la atención como un sector del PP que supuestamente pasa por más liberal y reaccionario pacte una mejora sustancial de las condiciones de trabajo del profesorado madrileño y que aquí se nos niegue", ha protestado.



Además, ha lamentado que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, "mirase para otro lado" o "dirigiese intencionadamente" un acuerdo "cuestionado por el profesorado".



Así, ha dicho echar en falta que el responsable autonómico "tome cartas en el asunto" y ha cuestionado si el conselleiro "puede formar parte de la solución o se tiene que echar a un lado por incapacidad manifiesta".

"Esta es la última llamada que hacemos a la posibilidad de llegar a un entendimiento, de que se nos convoque y podamos negociar esos elementos que llevamos meses reclamando: la reducción del horario lectivo a 18 en Secundaria y a 21 en Primaria y la reducción de las ratios asumibles", ha asegurado.



En este sentido, ha explicado que con el acuerdo alcanzado entre Xunta y CC.OO., ANPE y UGT un alumno que esté escolarizado en un aula de 3 años, con 24 o 25 alumnos, "en toda su vida académica no va a ver la reducción de ratios". "Eso es lo que se acaba de acordar", ha censurado.



Manifestación

Esta es la segunda jornada de huelga, tras la primera celebrada el pasado 24 de octubre, y se enmarca en el calendario de protestas en el que también hubo concentraciones en las siete ciudades gallegas el martes 14 de noviembre y una manifestación el pasado 19 de noviembre en Santiago de Compostela.



En esta ocasión, miles de manifestantes han partido de la compostelana Praza de Cervantes pasadas las 12,00 horas portando pancartas entre las que se podía leer 'Menos ratio, máis docentes', 'O profesorado está farto' o 'O profesorado non se vende'.



Entre cánticos como 'Rueda, escoita, o profesorado está en loita' o 'A Xunta de Galicia recorta e privatiza', la marcha continuó por la Rúa de San Roque hasta llegar a San Caetano, donde ha concluido la manifestación con la lectura de un manifiesto frente a la sede de la Xunta.



El secretario nacional de CIG-Ensino ha querido reivindicar como "principal elemento positivo" de estas movilizaciones que, "a pesar de haber un acuerdo de una minoría sindical, que es un hándicap importante para unir al profesorado en la respuesta a esta pérdida de derecho", hay una "clara mayoría del profesorado que no acepta ese pacto de renuncias". "No estamos dispuestos a aceptar y no nos vendemos", ha indicado.

"A pesar de tener un Gobierno con una mayoría absoluta, acostumbrado a hacer lo que le peta, a pesar de tener tres sindicatos que decidieron renunciar a lo que prometían, a pesar de eso, el profesorado está aquí, secunda una huelga, participa en las protestas y dice alto y claro que es un colectivo que demanda respecto y dignidad", ha reivindicado Bermello.



A preguntas de los medios sobre futuras protestas, Bermello ha insistido en que esto es "el final de un ciclo de movilizaciones" y ahora les toca pensar "en el escenario" en que se tendrán que mover. Asimismo, ha reconocido que no será solo opinión de la CIG, sino que será cuestión de las tres organizaciones convocantes de estas últimas protestas.



Por su parte, el sindicato CC.OO., uno de los que firmó el acuerdo con la Xunta, ha emitido una nota de prensa en la que recuerda que "cualquier movilización que no finalice en la conquista de mejoras, convierte en inútil esta herramienta".



En esta línea, ha expuesto que entre los años 2010 y 2017 hubo "constantes manifestaciones y huelgas y sin acuerdos sindicales de ningún tipo", además de "un año de recorte brutal, cinco de congelación salarial y dos más de subidas mínimas del 1%".



Según Comisiones Obreras, a partir del año 2018 "se sucedieron los acuerdos firmados por CC.OO en Galicia y en el Estado con gobiernos de distinto color", como consecuencia, indica, de "la presión y la movilización realizadas, pero también gracias a la capacidad para negociar cuando llega el momento".



Además, lamenta que se "están dando por buenos ciertos mensajes interesados en movilizar al profesorado de cara a una huelga que son literalmente bulos", indicando que el acuerdo es "un punto de partida" para nuevas negociaciones.



Contenido del acuerdo

El acuerdo firmado el pasado 11 de octubre entre la Xunta y tres de las cuatro organizaciones de la mesa sectorial (CC.OO., ANPE y UGT)incluye la reducción de ratios a 20 alumnos por aula de forma paulatina desde 4º de Infantil (3 años) a partir del curso 2024/25.



Este proceso culminará en el año 2032/33 con su implantación en 6º de Primaria. Se pospone a una próxima negociación la misma medida en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.



En cuanto al horario lectivo, el acuerdo reducirá de 25 a 23 las horas de clase a la semana a partir del próximo curso en Infantil y Primaria, aunque siguen sin ser inferiores a las que había antes de 2011.

El documento firmado también recoge subidas en los sexenios y en los complementos por labores directivas y de tutorización, así como la elaboración de un plan de reducción de cargas burocráticas de los profesores.