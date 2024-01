A RAG sinala que granulado é o termo en galego para as bólas de plástico porque pélet só nomea ao combustible

A Real Academia Galega determinou que granulado é o termo válido en lingua galega para referirse ás bólas de plástico da vertedura que afecta as costas de Galicia e do Cantábrico, xa que pélet só nomea ao material vexetal que se usa como combustible.



A través dunha mensaxe publicada en redes sociais, a Academia fixo público que o Servizo de Terminoloxía Galega estableceu que granulado é o termo que debe empregarse para referirse ás resinas poliméricas vertidas polo buque 'Toconao' no Atlántico.

Así, establece que "como noutras linguas romances", a voz pélet nomea exclusivamente ao combustible de orixe vexetal que se comercializa en grans.



En castelán, pélet

Este mércores, a Real Academia Española (RAE) tamén se pronunciou sobre a forma correcta de referirse en castelán a estas bólas de plástico para explicar que pélet é a adaptación gráfica adecuada para a voz inglesa 'pellet' e que podería usarse a palabra granza --admitida no dicionario-- como equivalente.



A institución aclarou en resposta a Europa Press que a grafía que considera correcta en español do estranxeirismo 'pellet', aínda que se trata dunha palabra que aínda non está incluída no dicionario da lingua. Ademais, aclara tamén posibles palabras equivalentes en español.



Na súa resposta, a RAE lembra que está ademais bastante difundida a grafía pelet, sen acento, pero que só debe empregarse se a voz pronúnciase aguda --con acento na última sílaba--. "Granza é unha posible equivalencia", engade na resposta.



Precisamente, no dicionario a entrada de granza ten varias acepcións relacionadas cos residuos --do café ou do trigo--, sendo a última delas a que se refire a "superfluidades de calquera metal", cuxos sinónimos serían restos, residuos ou refugallos.



Os pélets son pequenos gránulos de plástico que se utilizan para fabricar a maior parte de produtos destas material --botellas de auga, plástico, contedores e bolsas--