Rajoy, sobre el exceso de velocidad de Baltar: "No puedo entrar en eso porque no me lo sé"

El presidente de honor del PP gallego y ex jefe del Gobierno estatal, Mariano Rajoy, ha declinado este domingo analizar la polémica que envuelve al líder provincial de los populares ourensanos, Manuel Baltar, quien fue 'cazado' al volante de un coche de la Diputación que preside un domingo a 215 kilómetros por hora y ahora está inmerso, en plena campaña para el 28M, en un procedimiento judicial.



A preguntas de los periodistas sobre si Baltar debería haber dimitido, Rajoy, quien se ha desplazado a Santiago de Compostela para respaldar al candidato popular a la Alcaldía, Borja Verea, ha evitado responder y ha argumentado que es un asunto que no conoce "bien".



"En cualquier caso supongo que el partido ya habrá dado las explicaciones o habrá dicho lo que tenía que decir", ha agregado, mientras a su lado asentía con la cabeza la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, también presente en los actos electorales de Santiago. "No puedo entrar en eso porque no me lo sé", ha aseverado.



Ante la insistencia de los medios, quien le han interpelado sobre si considera que un líder europeo o americano podría seguir en un cargo tras una infracción similar, Rajoy se ha mantenido invariable en su respuesta.



"No me lo sé, no me haga esas preguntas. Yo respondo de lo que sé... De lo que no sé, pues me tendré que callar porque, si no, menudo lío organizamos", ha zanjado.