Recuperan en el mar el cadáver de un hombre que desapareció cuando pescaba en Nigrán

Agentes de la Guardia Civil han localizado en el mar el cadáver de un hombre que desapareció este jueves cuando estaba pescando en la zona de Monteferro, en Nigrán (Pontevedra).



Sobre las 14.30 horas el 112 recibió una llamada de un particular alertando de la desaparición de un hombre, que sobre las 9,30 horas se había dirigido a pescar en la zona conocida como As Penizas, en Monteferro. El alertante lleva tiempo intentando contactar con él y, al no conseguirlo, avisó a los servicios de Emergencias.



Desde el CIAE 112 Galicia se pusieron los hechos en conocimiento de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia (que movilizó al helicóptero Pesca 1), Guardia Civil, Policía Local de Nigrán, GES y Protección Civil del Val Miñor.



Poco tiempo después, el Servicio Marítimo de la propia Guardia Civil informaba al 112 de la localización del cadáver en el mar. El cuerpo es trasladado por una patrullera del Instituto Armado al puerto de Baiona.