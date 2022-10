Rueda apela a la “unión” de toda la sociedad y administraciones y partidos contra el veto pesquero

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a la “unión” de toda la sociedad gallega para defender la revocación del veto pesquero aprobado por la Comisión Europea. Así, ha manifestado que debe lanzarse un mensaje único por parte de todos, ya que, afirmó, no es una cuestión de una administración o partido político.



“Hay que seguir todos unidos, es una lucha que acaba de empezar”, ha manifestado el mandatario autonómico, quien ha dicho que el “primer paso” es la presentación del recurso, al respecto de lo que el Gobierno gallego pedía que fuese con la petición de suspensión cautelar.



Precisamente, en una reunión este pasado viernes, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, presentó un documento de 57 páginas elaborado en las últimas semanas, con la colaboración juristas, que tiene como fin “armar” el recurso que anunció esta semana el Gobierno central. Este documento se acordó su remisión al Ministerio que dirige Luis Planas.



En declaraciones a los medios este sábado, Rueda ha manifestado que hay que esperar a ver “qué suerte corre el recurso” del Gobierno central y aguarda que “se resuelva satisfactoriamente”. “Pero mientras hay que seguir presionando, mandando el mensaje de todos unidos”, ha aseverado.



Rueda ha incidido en que “esto no puede ser posición de un partido político o de una administración, sino una cuestión en la que toda la sociedad gallega” tiene que estar “unida”, porque “se está viendo cada vez más claro” que no hay “argumentos científicos” y que se trata de una “decisión injusta y debe de ser revocada cuanto antes”.



“En Galicia somos los primeros interesados en que los recursos pesqueros sigan siendo sostenibles”, ha aseverado Alfonso Rueda, quien ha insistido en que los gallegos “saben” preservar los recursos pesqueros y que, por lo tanto, confía en que la decisión que se hace efectiva este domingo sea “por poco tiempo”.

FORMOSO INSTA A LA XUNTA A IR A ESTRASBURGO

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha instado a la Xunta a acudir a Estrasburgo a decirle al comisario de Pesca que el veto a la flota de fondo es “un atropello” para Galicia.

Al entrar en vigor el veto a la flota de fondo, Valentín González Formoso ha calificado esta medida como un “ataque” de la Comisión Europea, recordando que está “presidida por el PP europeo” y que la aplicación del reglamento contó con el eurodiputado popular Gabriel Mato entre sus promotores, ha añadido.

El secretario xeral del PSdeG-PSOE ha instado a la Xunta a acudir a Estrasburgo a trasladarle al comisario de pesca europeo, Virginijus Sinkevicius, que “esta decisión es un atropello contra una forma de vivir en Galicia” que aglutina a más de 30.000 trabajadores y casi 5.000 embarcaciones.

Formoso ha reclamado “respeto” para una “forma de vida que sobrevivirá a Sinkevicius y a la Unión Europea”, argumentando que una decisión de este calibre “tiene que medir el impacto socioeconómico y adoptarse después de escuchar al sector”, teniendo en cuenta “la preservación natural” con la que se ha mostrado “de acuerdo”.

El dirigente socialista ha apoyado la interposición del recurso anunciado por el Gobierno de España, “haciendo caso a lo que pide el sector” y recogiendo sus premisas y las de las comunidades.

Se trata de “una primera batalla judicial” que, para el secretario de los socialistas gallegos, “tiene mucho recorrido jurídico por delante” en base a que el comisario europeo –al que ha acusado de ir “por libre” y que el gobierno europeo popular se lo “permite”– se saltó el procedimiento, no escuchó al sector, no respetó al Consejo Europeo de Ministros y no cumplió la normativa comunitaria al no incorporar al expediente un estudio del impacto socioeconómico de la medida”.