Rueda asegura que considerará el informe del Consello de Contas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que tomará en consideración el último informe del Consello de Contas que señala una baja ejecución de los fondos europeos en 2021, además de la falta de transparencia en la administración “paralela” a la Xunta, con hasta 22 entidades que no publican sus cuentas. Así lo expresó Rueda tras la toma de posesión de Juan Carlos Aladro Fernández como conselleiro maior del Consello de Contas de Galicia, en un acto celebrado en el Parlamento de Galicia.



Según señaló Rueda, la Xunta tiene siempre en cuenta lo que le dicen los órganos estatutarios y más en concreto uno “tan importante” como el Consello de Contas, lo cual no quiere decir que desde el Gobierno autonómico estén “siempre de acuerdo” con sus conclusiones. El titular de la Xunta advirtió que hay un plazo de alegaciones y que, en muchos casos, esas alegaciones son recogidas por el propio Consello de Contas, modificando así sus informes preliminares. Aunque admitió que existe una posibilidad de mejora, justificó la baja ejecución de los fondos europeos de 2021 (se ejecutó ese año menos del 30%), ya que fueron “trasladados muy tarde” por parte del Gobierno central.



“Se nos trasladaron muy tarde, en el mes de septiembre del año que se fiscalizó, por lo que tengo que decir que, teniendo en cuenta los pocos meses que tuvimos, la ejecución en esos cuatro meses fue bastante destacada”, declaró Rueda. Según dijo en el informe del 2022, la ejecución será “de un porcentaje mucho más alto”, ya que las partidas se entregaron “mucho antes". Rueda defendió la “buena ejecución” de la Xunta y pidió al Gobierno central que no se retengan esos fondos, como sucede este año, según dijo, con los Next Generation. “Lo está haciendo sin que entendamos muy bien por qué y eso compromete la ejecución, no solo de la Xunta de Galicia sino del resto de las comunidades autónomas”, afeó.

Turismo



Por otra parte, el presidente de la Xunta insistió en que “Galicia tiene capacidad todavía para crecer desde un punto de vista turístico”, pero con “sentidiño”. Así, cree que no se puede permitir una “turismofobia”, si bien se muestra partidario de “actuar con toda contudencia” ante “actuaciones incívicas” y que “no se deben tolerar” de visitantes. A preguntas de los medios, el titular del Gobierno gallego defendió que la Xunta trabajó en los últimos años por la “diversificación” del Camino, que se puede hacer “por varios itinerarios”. “Yo creo que empezar a hablar ahora de números excesivos, de riesgos de turismofobia, no lo podemos permitir”, opina.



Junto a esto, aboga por “seguir creciendo” con un sector “ordenado” y “sostenible”, al igual que reflexiona acerca de que “la calidad del turista que viene” también “es muy importante”. En relación con una tasa turística para Santiago, apunta que la Xunta sigue “sin recibir” la documentación del Ayuntamiento para su implantación. “Por lo tanto, creo que si queremos tomar acuerdos hay que hacer los deberes antes y hay que ser diligente también en la entrega de la documentación que nos encomiendan”, incidió.