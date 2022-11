Rueda critica que el Gobierno permita más plazas MIR al País Vasco y no a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó este martes que el Gobierno central vaya a dotar de más plazas de MIR (Médico Interno Residente) al Gobierno del País Vasco, una opción que no se le permite a Galicia.



“A mí me dijo la ministra de Sanidad (Carolina Darias) hace un mes, cuando estuvo aquí, que no era posible más plazas y que eso no se podía hacer, y de repente nos encontramos con que, en la negociación de los Presupuestos con Bildu, porque en el País Vasco también tienen ese problema, consiguen 250 plazas más, algo que me parece muy bien, pero ¿era o no posible?”, reprochó el presidente.



Alfonso Rueda también criticó que a estas alturas del año se desconozca si finalmente el precio de la autopista AP-9 va a subir con la llegada del nuevo año.



“En las autopistas autonómicas esa subida, que también se debería de dar, las compensamos con más de cuatro millones de euros que le vamos a dar a la concesionaria (Audasa), la misma que la de la AP-9” y que por ello “lo mínimo que le tenemos que pedir al Gobierno central es que haga lo mismo, o por lo menos que hable con la concesionaria”, subrayó el titular del Ejecutivo autonómico.



“Les podemos dar el teléfono, si no lo tienen”, trasladó en modo irónico, solicitando que “hagan algo más, porque la gente está asustada con una subida de hasta el 10%”.



Asimismo, el presidente de la Xunta de Galicia advirtió de que “vienen meses muy complicados” para la economía y ha aconsejado “sentidiño al endeudarse” por parte de las administraciones públicas.