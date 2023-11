Rueda detecta “inconcreciones” sobre la condonación de deuda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió de que el pacto firmado el lunes entre el PSOE y el BNG para la investidura de Pedro Sánchez tiene significativas “inconcreciones” sobre la condonación de deuda “análoga” que podría tener Galicia, algo que atribuyó a que ahí entraría “cualquier cosa” y a una desigualdad entre comunidades.



“Esto tiene muchas inconcreciones. En el caso del pacto (con los independentistas catalanes) aparece una cifra concreta”, subrayó para indicar que en el caso de Galicia no es un acuerdo con un Gobierno sino “entre dos partidos políticos” y se usa una fórmula “tan inconcreta como un trato análogo, que es muy distinto que hacer una estimación”. Esta redacción la atribuye a que “cualquier cosa pueda caber”.



Antes de la inauguración del V Congreso CIOS celebrado este martes en Santiago, Rueda juzgó que existe una “diferencia muy significativa entre poner cifras concretas”, en referencia a Cataluña y sobre la que augura que se les concederá “mucho más”, y la “absoluta incorrección”, en relación a lo escrito en el pacto suscrito por socialistas y nacionalistas.



“Todo esto pasa por la necesidad de solucionarle la papeleta a una comunidad muy, muy endeudada, que no es ni mucho menos la situación de Galicia”, aseguró el presidente gallego, quien dijo que le hace “gracia” que se hable de una misma cantidad, porque “no se puede premiar a los que tuvieron la peor gestión económica y querer dar un trato análogo similar porque la gestión económica no fue la misma”.



Rueda hizo hincapié en que “habría que empezar por preguntar por qué a unos les ponen una cifra concreta y lo que se hace en otro caso fueron declaraciones muy genéricas que, por otro lado, ya fueron incumplidas”.

Consejo de política fiscal

Preguntado por si no le parecía bien una condonación de deuda a Galicia con las entidades financieras, Rueda afirmó que lo que le parecería adecuado es que el Gobierno “se sentase con todas las comunidades a hablar de un trato igualitario para todas”.



“Lo que no me parece bien es que, porque una comunidad exija un trato, después para tratar de mitigar la indignación, diga que va a intentar hacer lo mismo con las otras. Hay foros para hablar entre el Gobierno central y las comunidades, todo lo demás es una investidura a cualquier precio y si algunos partidos políticos se quieren dejar... Yo desde luego desde Galicia no puedo permitirlo”, manifestó en relación a que este asunto debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ley del litoral

Además, instó a “juzgar” la diferencia de trato del Gobierno hacia Galicia en relación a Cataluña después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del Ejecutivo contra la ley del litoral gallega.



“Pido a la gente que juzgue. Mientras estamos viendo cosas tremendas que tienen que ver con la amnistía, autodeterminación, con indultos a personas incluso acusadas de terrorismo, que todo eso parece que cabe en la Constitución, que Galicia regule su litoral es para el Gobierno central casi una declaración de independencia”, manifestó.



Rueda apeló a que la normativa aprobada por la Xunta y, posteriormente en el Parlamento, contó con “todos los dictámenes a favor”, incluido del Consello Consultivo de Galicia y de “expertos constitucionalistas”, por lo que lamentó esta “muestra más de desigualdad de trato”.