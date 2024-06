Rueda insistirá ante Sánchez en una AP-9 gratuita aunque Puente dejase "con el culo al aire" a Besteiro

La activación por cuarta vez en el Congreso de la tramitación de la proposición de ley para el traspaso de la AP-9 a Galicia ha tenido eco en la sesión de control del Parlamento, donde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anticipado su intención de plantear la gratuidad de la Autopista del Atlántico cuando se reúna con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en un encuentro aún sin fecha.



Así lo ha manifestado, tras ser interpelado por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se ha reafirmado en que apoya la gratuidad de la AP-9, pero "por coherencia" ha instado a Rueda a trabajar para que también sean gratis las autopistas de titularidad autonómica -la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor-.



Dar este paso permitiría, según el dirigente socialista, dejar de "dividir a los gallegos entre ciudadanos de primera y de segunda". Asimismo, ha emplazado al mandatario autonómico a convocar la Comisión Mixta de Transferencias para pedir la titularidad de la AP-9 en paralelo al proceso legislativo iniciado en el Congreso, un paso que se dio en el pasado (cuando Alberto Núñez Feijóo dirigía la Xunta) y sobre el que Rueda no se ha pronunciado.



Eso sí, en su respuesta, el presidente gallego ha afeado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "dejó con el culo al aire" al dirigente socialista en lo que respecta a su promesa electoral de la gratuidad -al afirmar que el rescate de la infraestructura, cuya concesión está en manos de Audasa, era "inviable, improcedente e inasumible" por su coste económico-.



Pero aún así ha remarcado que él no va a olvidar el compromiso de Besteiro y se ha mostrado dispuesto incluso a mostrar al jefe del Ejecutivo central la "grabación" en la que Besteiro se reafirma. "Le voy a decir que, además, no es solo que usted lo dijese en campaña en un calentón al ver las encuestas como última cosa desesperada", ha esgrimido, antes de volver a invitarle a acompañarlo a Madrid, como ya hizo en alguna ocasión anterior.



Besar una cabina de peaje

El líder popular, quien también contrapuso la congelación de los peajes de las autopistas de titularidad autonómica con el alza de las tasas de la AP-9 e ironizó con el "engaño" de Sánchez al BNG sobre este punto para lograr su apoyo en la investidura, ha defendido que conseguir la gratuidad de la Autopista del Atlántico sería "un logro de todos".



"Si lo conseguimos, seré el primero en aplaudirlo. Si quiere venir conmigo y lo conseguimos entre los dos, y también si después quiere venir aquí y dar un beso a una cabina de peaje, yo le aplaudiré", ha manifestado el jefe de filas del PPdeG, en una referencia clara al beso que estampó el líder socialista en la locomotora de un tren Avril en pruebas en el que Puente visitó Vigo el 5 de enero.



Receta socialista

Besteiro ha replicado al presidente gallego que él "no" puede hacer su trabajo, aunque "le gustaría" y le ha pedido apartarse del "fango" y del "ruido" madrileño y llevar cuestiones como la gratuidad de las autopistas a la Comisión Mixta de Transferencias". "Menos fiesta y más trabajo", ha recetado el dirigente socialista, quien ha insistido en que él no fue investido presidente porque, en ese caso, además de las infraestructuras, "invertiría más en sanidad y educación".



"Lo que preocupa a los gallegos y a las gallegas es que los peajes se levanten", ha insistido, tras remarcar que los hitos de los populares en relación a la AP-9 parece "un listado de cargos". "Empezaron por aumentar la concesión hasta 2048, privatizar la vía y votar aquí y vetar en Madrid el debate de la transferencia para acabar votando en contra de las bonificaciones de los peajes", ha señalado.



El gallego y Pazos

Asimismo, en clave irónica ha manifestado su deseo de que los populares gallegos no abran "expediente" a su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, tras haber empleado el gallego en el Congreso para defender la ley de traspaso de la AP-9. "Un clásico: se consiguen derechos, el PP se opone y luego lo utiliza. Me parece muy bien en todo caso", ha resumido.



Rueda ha puesto en duda que Besteiro sea un "valedor" adecuado para su portavoz parlamentario y ha bromeado: "Usted no se preocupe que al señor Pazos ya lo cuidamos nosotros. Les hubiera gustado que no hablase en gallego, pero ya ve, no fue así".



Dicho esto, ha advertido que "no tiene comparación" la situación de las infraestructuras que dependen del Gobierno con el impulso que ha dado la Xunta en los últimos años y, sobre peajes, ha advertido que mientras los de las autopistas de gestión autonómica llevan "dos años congelados", la AP-53 tiene "el más caro de España", y un Gobierno socialista ha propiciado "la mayor alza" de las tasas de la AP-9.