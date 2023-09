Rueda no pone fecha para los comicios y dice que una repetición electoral nacional no le “condicionaría”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sigue sin poner fecha para las elecciones autonómicas, aunque avanzó que “en este momento no tocan” y aseguró que una posible repetición electoral nacional no le “condicionaría” a la hora de convocarlas –que de haber un adelanto y haciéndolos coincidir, serían en enero–.



Así se expresó Rueda ayer en una entrevista en Cadena Ser Galicia, donde insistió en que en este momento “lo que toca es gobernar”. “Cuando casi nadie piensa que es importante (gobernar), para mí lo es”, indicó.



“Lo que dije cuando me preguntaron es que no las veía en el horizonte”, señaló, tras lo que defendió “la isla de estabilidad y certeza” que representa Galicia en cuanto a gobernanza. “Y quiero seguir así. A día de hoy no va a haber elecciones”, aseveró. Preguntado por una convocatoria en junio, coincidiendo con las vascas, reconoció que sería “la fecha límite”. “Más allá parece complicado”, apostilló, dado que ya en 2020 se retrasaron por la pandemia.



En cuanto a una convocatoria junto a unas elecciones generales de tener que repetirse estas tras fracasar las sesiones de investidura, Rueda indicó que su pretensión es “seguir gobernando y dar estabilidad a los gallegos” y que lo que pase a nivel nacional “no depende de lo que pase en Galicia”.



“Si la pregunta es si convocaría elecciones al mismo tiempo, sin poder decir que no categóricamente, le diría que no me condicionaría”, afirmó, matizando también que “otra cosa” es que luego “se den otras circunstancias”.

Futuro político de Feijóo



El presidente del PPdeG cree que Feijóo “cumple con su obligación como ganador de las elecciones” al intentar ser investido como presidente del Gobierno y que posee “fortaleza de sobra” para seguir a cargo del partido en caso de no conseguirlo.



Afirmó que desde que Feijóo asumió el liderazgo, ve un partido “más fuerte, unido y con más poder autonómico y territorial”. Afirmaciones para las que se basó en su contacto con los presidentes autonómicos, “que no tienen otro ánimo que fortalecer a Feijóo”.

Preguntado por el papel de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e no cree que esta “marque el camino”. Rueda explicó que habla con ella de forma privada y que no tiene “ninguna otra intención” que apoyar a Feijóo ahora que intenta ser presidente y “si no, como líder de la oposición”.

Normalidad en Galicia



Dentro de la normalidad institucional gallega, colocó la celebración del debate del Estado de la Autonomía que volvió a fechar en octubre, sin concretar.



El presidente de la Xunta también evaluó la situación de la política gallega y afirmó que no está “preocupado” por una futura irrupción de la extrema derecha en la comunidad, aunque sí “ocupado en que no ocurra”. Defendió que si mantienen la coherencia en el gobierno y la unidad en el partido, y continúan “como el partido que más se parece a Galicia”, “probablemente ni Vox ni otro será capaz de restarnos hegemonía”.



Tampoco se mostró preocupado por una probable entrada de Sumar en el contexto político gallego. “Es un elemento, un actor político más de cara a las próximas elecciones. Pero si alguien tiene que estar preocupado no es el PP”, destacó.