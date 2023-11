Rueda opina que "no pasaría absolutamente nada" si no coinciden los comicios gallegos y vascos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha opinado este lunes que "no pasaría absolutamente nada" si no coinciden las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, pues "no hay ninguna obligación legal" para ello, si bien esa coincidencia sería "bienvenida".



En un acto en A Coruña, Alfonso Rueda ha respondido a los medios que no ha hablado con el candidato que plantea el PNV para las próximas elecciones autonómicas, Imanol Pradales.



No lo ha hecho porque "se conoció este cambio hace muy pocos días" y también porque "no es la decisión de un gobierno sino de un partido que va a presentar otro candidato".



Sobre "la coincidencia o no" de la cita electoral, que hasta ahora ha sido así con conversaciones entre su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, Rueda ha insistido en que la decisión no está tomada.



"Es cierto que siempre hubo una coincidencia, pero no hay ninguna obligación legal de esa coincidencia. Por lo tanto, si se produce otra vez, bienvenida sea, pero, si no, yo creo que no pasaría absolutamente nada. Galicia tiene su propio camino. No sé cuáles son los planes ahora mismo de convocatoria en el País Vasco, pero estoy seguro de que lo van a decidir en función de los intereses del País Vasco igual que aquí se va a decidir en función de los intereses de Galicia", ha añadido.



Ha agregado que tampoco ha hablado con Urkullu sobre cuestiones electorales, si bien tiene una conversación pendiente para hablar del futuro del político vasco.



"Hablaremos en algún momento para desearle toda la suerte del mundo y en la parte que hubo de colaboración entre Galicia y el País Vasco, agradecérselo", ha concluido