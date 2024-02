Rueda pedirá "cuentas" a Sánchez por los compromisos asumidos con Galicia en la campaña del 18F

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que tiene la intención de dirigirse al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos con la Comunidad gallega durante la campaña electoral para los comicios del pasado 18 de febrero.



"Ahora vamos a pedir cuentas", ha aseverado, en declaraciones a los medios en el marco de una visita en Redondela (Pontevedra) a la empresa Partenon.



Rueda ha aludido a las distintas visitas que Sánchez realizó durante la campaña electoral y ha recalcado que los compromisos "hay que cumplirlas con independencia de los resultados".



En este punto, Rueda no ha ocultado su intención de ser reivindicativo, toda vez que los gallegos dieron al PPdeG el mandato para "defender Galicia delante de todo el mundo". "No queremos más que nadie, pero no vamos a admitir menos", ha apostillado.



Del mismo modo, una vez que la ciudadanía "ha hablado" y ha encargado al PPdeG la tarea de "gobernar", ha manifestado que espera que quienes resultaron "derrotados" protagonicen una "oposición leal", si bien ha admitido tener dudas en vista de su actitud previa a la cita con las urnas.



El líder popular también se ha referido a la confrontación dialéctica protagonizada en el Congreso por Feijóo y Sánchez, y tras incidir en que fue el líder socialista quien planteó los comicios gallegos como "un plebiscito nacional", ha ironizado con que, tras el "batacazo enorme" del PSdeG, haya empezado a decir "que eran simplemente unas autonómicas".



"Ya está hablando de Galicia en ese sentido peyorativo con el que, en realidad, siempre habló de Galicia, y que intentó disimular en la campaña", ha zanjado.