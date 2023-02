Rueda pide "celeridad" y se queja de falta de contactos ya nombrado el comisionado del Corredor Atlántico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "celeridad" una vez que el Gobierno central ha nombrado a José Antonio Sebastián Ruiz comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico, toda vez que, se ha quejado, no ha habido "ningún contacto", tras la designación a finales de enero, coincidiendo con la cumbre celebrada en Santiago con representantes gallegos, de Castilla y León, y de Asturias.

Después del Consello, Rueda ha ironizado con el nombramiento "en media hora" del comisionado tras "años" de espera, pero ha asegurado que, aún así, la Xunta celebra el paso. En esa jornada, también se comprometió la convocatoria de un encuentro "de alto nivel" para tratar de avanzar.

Al respecto, Rueda ha recordado que inmediatamente después de la cumbre fueron remitidas las conclusiones al Ministerio. "Y desde entonces, no sabemos nada", ha esgrimido, para añadir que el comisionado tiene el desarrollo del Corredor Atlántico como "tarea prioritaria". "Y espero que exclusiva", ha apostillado.

"No digo una reunión dos semanas después, que yo estaría dispuesto, pero un mínimo contacto sí y no se ha producido ninguno", se ha quejado, antes de manifestar que confía en que no haya una "continuación de la actitud" que, bajo su punto de vista, evidenció la tardanza en designar al comisionado.