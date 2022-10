Rueda pide unidad a Ourense y Santiago para que A Coruña sea la candidata "de Galicia" a la agencia de la IA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado la sensación de "desunión" que producen las quejas de los alcaldes de Ourense (Gonzalo Pérez Jácome) y Santiago (Xosé Sanchez Bugallo) al proceso por el que A Coruña fue seleccionada el lunes como la ciudad que apoyará el Gobierno gallego para acoger la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).



Aunque no se ha pronunciado expresamente sobre si las dos urbes no seleccionadas deben retirar sus candidaturas en solitario, sí ha advertido que son "decisiones políticas" y que "no es bueno para que prospere" la postulación de A Coruña, que es ya, según ha dicho, "la candidatura de Galicia".



Así ha respondido al ser preguntado por los medios este jueves, tras una reunión del Gobierno autonómico en la que, a pesar de que estaba previsto, todavía no se ha ratificado el apoyo a la ciudad herculina para correr esta carrera a nivel estatal. "Hay plazo todavía", ha añadido.



Rueda comprende el malestar generado por la decisión del Nodo GalicIA, pero ha recalcado que se adoptó "por unanimidad" en esa reunión del lunes en la que estuvieron presentes, además de representantes del Gobierno gallego, las tres universidades públicas --A Coruña, Santiago y Vigo-- y miembros de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.



Transparencia



El presidente ha dicho no conocer "el detalle de las valoraciones" porque él "no forma parte" del Nodo GalicIA. Así, aunque entiende el "disgusto" de las dos no seleccionadas, ha defendido la "transparencia" del procedimiento y ha valorado que lo que había que hacer era "priorizar" entre las tres candidatas.



"Las dos seleccionadas tendrían, lógicamente, sus objeciones, porque se tendrían que considerar las mejores. Pero cuando hay que priorizar hay que poner una candidatura en primer lugar", ha insistido.

Por tanto, la de A Coruña "al final es la candidatura de Galicia" a acoger la Aesia, con la intención de que "todo el territorio se beneficie" de su impacto. En cualquier caso, la última la decisión la tendrá el Gobierno central.



Cuestionado sobre por qué la Xunta seleccionó a Ourense --más bien, el polígono del municipio de San Cibrao das Viñas-- como sede del Centro de Ciberseguridade de Galicia y ahora apuesta por A Coruña para este centro de inteligencia artificial, ha respondido que "seguro" que se emplearon los "mismos argumentos" para seleccionar una y otra.