Safree: “En Vigo tocaré temas inéditos que no saldrán hasta muchos meses después”

Tras más de 18 años de trayectoria musical y de haberse labrado un nombre en México, la cantante sajeña Safree busca hacerse un hueco en la música urbana española, en un año en que se ha convertido una habitual de los grandes festivales de este verano con el Ancestral Tour. Así, aterriza mañana en el puerto de Vigo en el festival de música urbana programado dentro del Xacobeo de este año a partir de las 19 horas.





Recientemente has estrenado tu nuevo single “Veneno” del EP Terrenal, con ritmos de techno que contrastan, por ejemplo, de otros singles como “Melocón”, ¿qué intentas expresar con ello?

Precisamente Melocotón es la transición entre Ancestral y Terrenal, mostrando las dos facetas de Safree, que creo que tiene todo ser humano, que por el día está trabajando y por la noche saliendo de fiesta. Entonces creo que esa dualidad me permite bailar en estilos como muy up tempo, muy bailables, pero que tienen esa parte de espiritualidad que combina mucho con la fiesta, con la noche y, sobre todo, con el techno, que es el estilo nuevo con el que estoy experimentando.





No sé si nos puedes adelantar la fecha de salida de Terrenal...

Solo te puedo dar la pista de que en noviembre tendremos un concierto de presentación de todo el proyecto, para que la gente lo entienda como una dualidad, un disco en dos parte, dividido pero con muchos guiños. Eso sí, como adelanto, te puedo decir que en Vigo vamos a cantar muchos temas inéditos que no saldrán hasta mucho después y que el público podrá disfrutar en primicia en el puerto mañana.





¿Estos cambios de estilo surgen solos a la hora de componer o es algo que forme parte en la ambición de reinventarse?

Ha sido algo que ha surgido de forma natural, al componer con otros productores y, sobre todo, al hacer canciones que yo quería bailar y que no podía hacerlo con temas tristes que no tuvieran una base instrumental que acompañara a ese sentimiento. Porque a veces escuchar baladas te pueden sacar alguna lágrima, pero hay canciones como “Dancing on my own” de Robyn que narran una historia triste, pero de manera bailable, algo que me apetecía mucho hacer: Mezclar sentimientos de forma que puedas de alguna forma bailar la pena con ello.





Desde el 2004 llevas una extensa trayectoria con pelotazos como “Quédate a mi lado”, ¿en qué dirías que ha cambiado Safree?

La música tiene que evolucionar y no estancarse en un solo género, aunque sí intento mantener mi esencia. En el caso de “Quédate a mi lado” justo este año hace diez años de su lanzamiento y es una canción a la que estoy muy agradecida, pero también hay canciones que no tienen tanto reconocimiento, pero que a mi me siguen gustando mucho cantar.





¿Te sigues impresionando de cantar en esta clase de recintos o es algo a lo que uno se acostumbra?

Yo creo que nunca te acostumbras y si lo haces tienes que retirarte, porque el día que se pierde el nervio y ese gusanillo del estómago, la magia desaparece. Yo sigo temblando cada vez que voy a pisar un escenario, sea para 10, 500 o 5.000 personas. En este caso, estoy muy emocionada de poder ir a Vigo y a Galicia por primera vez a cantar. Además tengo muchos fans en la Comunidad que tengo ganas de conocer por primera vez.





Durante muchos años has vivido en México, actualmente ¿quieres centrarte en el mercado nacional o está en tus planes regresar a Latinoamérica?

Pues yo creo que ya toca empezar a picar piedra en España. Este año ha sido el primero que he tenido tantos festivales y ha sido como el pistoletazo de salida para el siguiente curso, en el que vienen muchos más. Entonces, creo que aunque no me olvide de Latinoamérica donde seguiré haciendo cosas, mi principal meta es empezar a hacer camino en España, porque hay que quitar ese tópico de que nadie es profeta en su tierra.