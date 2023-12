Sánchez lanza la candidatura de Besteiro a la Xunta: "El 2024 va a ser el año del cambio político en Galicia"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado este sábado al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y se ha mostrado convencido de que el 2024 "va a ser el año del cambio político en Galicia". "Tenemos un extraordinario líder en la figura de José Ramón Gómez Besteiro", ha reivindicado.



Pedro Sánchez llegó a un repleto auditorio del Edificio Fontán, en la Cidade da Cultura, minutos antes de las 12,00 horas, ya con el acto iniciado con las intervenciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañado por la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras participar en Ferrol en el acto de colocación de la primera piedra de la fábrica digital de bloques en Navantia.



Entre aplausos, el líder socialista saludó a los asistentes y tomó posición en primera fila para escuchar la intervención del candidato del PSdeG, que entre gritos de 'Presidente, presidente' inició su intervención agradeciendo la presencia de Sánchez y de María Jesús Montero, así como la confianza del secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y del resto de participantes en la Convención.



"Estamos listos y preparados para ganar las próximas elecciones", manifestó Besteiro antes de reivindicar que esta Convención es la que "nunca querría ver el PP de Feijóo y de Rueda". "Este es el PSOE unido y estas son las propuestas del cambio que se va a producir en Galicia, ese cambio que nunca querría ver el PP", aseguró.



Sobre su figura, Besteiro censuró que el PP "hizo lo posible" para que "no estuviese aquí". Así, ha pasado a animar a los socialistas gallegos a seguir luchando por "cambios que escuchábamos que eran imposibles", como "sacar al PP de ayuntamientos, de la Diputación de Lugo o que Pedro Sánchez gobernara antes del 23 de julio".



Ahora, lo tiene claro: "Sacaremos al PP de la Xunta después de 14 años. Lo vamos a hacer. Claro que es posible". Para ello, ha pedido el apoyo de todos los socialistas para decidir "entre dos realidades muy distintas": "continuar con la queja o reaccionar; conformarse o avanzar".

"Única alternativa real y viable"

Así, ha pedido no asumir "la apatía como forma de hacer gobierno" y "la inercia como hoja de ruta". Por eso, ha subrayado que esta Convención es "una llamada a la acción política" en su "compromiso inquebrantable por transformar la realidad" del país.



Frente a una Xunta del PP "incapaz", Besteiro ha reivindicado al PSdeG como "la única alternativa real y viable". "Hoy estoy dispuesto a sacar esa mejor versión de Galicia, ofrecer una nueva senda por la que pueda caminar, donde rompamos con esa inercia para construir el país que los gallegos merecen", ha sostenido.



Insistiendo en que son la "única alternativa de cambio real y útil", Besteiro ha puesto en valor la "experiencia de gobierno", con gente con "trayectoria contrastada" que dará a Galicia "una mejor versión". "Gobernamos a más de 1,2 millones de gallegos, casi la mitad de la población y más que el PP y el BNG juntos", ha argumentado.

Sánchez, el presidente "más gallego"

A continuación, Gómez Besteiro ha señalado que el PSOE "también construye Galicia desde el Gobierno de España", tomando decisiones "valientes" que "mejoran la vida de las personas".



En este sentido, ha afirmado que Pedro Sánchez es "el presidente más gallego de todos". "El AVE, carga de trabajo para nuestros astilleros, subida de pensiones para nuestros mayores, fondos europeos, ayudas al transporte, reducción de los peajes, etc.", ha enumerado.



Según Besteiro, los presidentes del PP "solo se acuerdan de ser gallegos cuando les conviene". "El PP va cuesta abajo y con la rueda pinchada", ha ironizado el candidato socialista.



Lo que hay en juego en los próximos años, ha dicho, es "un cambio de modelo hacia una Galicia más justa, más próspera y más igualitaria", en la que "desempeñe un papel crucial en la España de hoy".



Una Galicia que liderada por el PSdeG "tendrá una voz influyente en el resto de España" y se convertirá en "un dique de contención contra la deriva reaccionaria".

Defender la identidad de Galicia

Asimismo, ha defendido una Galicia que "quiere elegir por donde caminar" y que "defienda su identidad en Galicia y fuera de ella". "Jamás vamos a renegar de lo nuestro, de nuestra historia, cultura o como hacen Rueda y Feijóo, de nuestra lengua", ha indicado para, a renglón seguido, recordar que fue el primer diputado en hablar en gallego en el Congreso de los Diputados, una fecha que, ha apuntado, nunca olvidará.



"Llegó el momento de caminar nosotros, no de que nos caminen, y eso es lo que proponemos, dar a Galicia el impulso que merece. Llegó el momento de que la derecha pierda para que Galicia gane, y no me conformo solo con gobernar, ¡quiero ganar!", ha aseverado.



Así ha dado paso al presidente del Gobierno, que tuvo palabras de agradecimiento para el que fuera ministro de Sanidad, José Miñones, y que se ha mostrado convencido de que Besteiro será el próximo presidente de la Xunta. "Este año 2024 va a ser el año del cambio político en Galicia", ha celebrado.



Asimismo, ha aprovechado para reivindicar acciones del Gobierno central para Galicia, como la llegada del AVE o "las bases del desarrollo industrial" para Ferrol y su comarca con Navantia, "que antes tenía en riesgo su viabilidad por la falta de proyectos políticos".



"Cada vez que salgo fuera parezco un agente comercial de Navantia, porque siempre intento vender en otros países toda la tecnología de Ferrol, de Galicia y de España", ha asegurado.

"Cooperar y no confrontar"

Así, ha lamentado no contar con un Gobierno gallego que "si cooperara en lugar de confrontar con el Ejecutivo central", así como con "los alcaldes socialistas de importantes ciudades de Galicia", la dinámica de Galicia "cambiaría completamente".



En este contexto, ha demandado "impulsar el cambio político" en la comunidad gallega, como un "compromiso con la sociedad, con el avance y frente a la parálisis y el retroceso". "Una Galicia que avanza que no se resigna, que no quiere más prórrogas, que no quiere más momentos de parálisis, de resignación y de falta de compromiso social. Esta Galicia que avanza con ganas la representa el PSOE y José Ramón Gómez Besteiro", ha subrayado.



Para concluir, ha afirmado que el PSOE cuenta con "los mejores equipos" para, "cuando llegue el momento", dar ese "impulso" en las instituciones de la Xunta y, "sobre todo", con un "extraordinario líder en la persona de José Ramón Gómez Besteiro" que, tal y como ha desvelado Sánchez este sábado, rechazó su propuesta de ser ministro del nuevo Gobierno de coalición.



"Tendremos a un nuevo presidente como José Ramón Gómez Besteiro y desde Madrid con un Gobierno de coalición progresista haremos avanzar Galicia y eso me llena de una enorme ilusión", ha trasladado.

Conferencia política

Durante este fin de semana, los socialistas gallegos celebran esta Convención Política que tiene como ponentes al que fuera ministro de Sanidad y exdelegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; el rector en funciones de la Universidade de A Coruña (UDC), Julio Abalde; y la que fuera decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Nieves Lagares.



Ellos son los encargados de coordinar los cuatro foros en los que se reparte este evento y que versarán sobre Economía, Cohesión Territorial, Servicios Públicos y Autogobierno. Está previsto que este domingo la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, participe en la clausura.