Sanidade defiende que los MIR de 4º año pueden pasar consulta "solos"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que los médicos internos residentes (MIR) de 4º año están habilitados para pasar consulta ellos "solos", pero en el plan de contingencia ante el verano que diseña para el Servizo Galego de Saúde (Sergas) estarán "supervisados" por otro facultativo en el mismo centro de salud.



Así ha respondido este viernes a los medios al ser preguntado sobre la propuesta de la Xunta, ya empleada en algunas áreas sanitarias el año pasado, de que los residentes puedan cubrir las ausencias habituales que se producen en la época estival de manera voluntaria, remunerada y "siempre con supervisión".



Interpelado sobre cómo se va a garantizar ese control constante, el conselleiro ha ironizado con que "no va a ser un bombero" el que lo haga. "Los MIR pueden estar solos en la consulta al final de su período de formación. Pero, aun así, vamos a hacer un esfuerzo para que estén siempre supervisados por otro médico", ha explicado.



El titular de Sanidade ha asegurado que en urgencias, por ejemplo, "nunca están solos" en el centro en el que trabajan. Así, por ejemplo, si en un centro de salud hay habitualmente dos médicos y en verano uno está de vacaciones, el plan permite cubrir esa ausencia con un MIR al que supervisará el médico titular que esté en ese momento. "Es diferente tener dos médicos en un sitio que tener uno", ha argumentado.



"PERFECTAMENTE AVALADA" LEGALMENTE

Asimismo, después de que la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) se quejase el jueves de la "dudosa legalidad" de esta medida, Antonio Gómez Caamaño ha replicado que esta encomienda "está perfectamente avalada desde el punto de vista legal".



"Los principios de voluntariedad, incentivación y supervisión están plenamente recogidos", ha subrayado el conselleiro, quien ha rechazado que se trate de "utilizar a los MIR", porque en su programa formativo "pueden realizar este tipo de acciones".



"Ellos hacen un ejercicio de generosidad por ayudar al sistema y nosotros les recompensamos ese ejercicio de generosidad. No hay ningún tipo de utilización, ni mano de obra barata, ni cosas así", ha apuntado para, a renglón seguido, deslizar que esta propuesta es "una herramienta política".



NO PASARÁ POR MESA SECTORIAL

También la CIG, el sindicato más representativo del Sergas, se ha quejado este viernes de que esta propuesta no pase por la mesa sectorial. Sin embargo, el conselleiro defiende que no es necesario porque los residentes no son personal estatutario.



En cualquier caso, Gómez Caamaño se ha mostrado dispuesto "a hablar con todo el mundo, pero siempre teniendo en cuenta" que la "obligación" de la Consellería "es planificar". "Y lo vamos a hacer", ha apostillado.