Santiago espera unhas festas do Apóstolo con cheo total para os Fogos aínda que con "contención do gasto"

Santiago de Compostela celebrará o vindeiro martes, 25 de xullo, o día grande das festas do Apóstolo, unha celebración que tradicionalmente atrae aos visitantes á cidade e na que este ano, para non ser menos, tamén se espera un cheo total nos establecementos hostaleiros para os días centrais, aínda que cunha "contención do gasto" derivada da inflación.

O Camiño de Santiago e a afluencia de turistas na cidade mantívose desde o arranque de 2023 en niveis do último Ano Santo, con datos "moi positivos" para a hostalaría. Esta ponte, segundo apuntan desde o sector, as previsións serán similares ás do ano pasado, cunha media de ocupación por encima do 80% para os días centrais.

Segundo explicou a Europa Press o presidente de Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez, os hostaleiros confían en que as reservas de última hora permitan colgar o cartel de cheo para os días centrais, isto é, a noite dos Fogos. En todo caso, afirma, "non se está notando" afectación polas eleccións do domingo.

O presidente desta asociación apunta que, como xa ocorre desde hai algúns anos, "priman moito as reservas de última hora" e, a diferenza doutros anos, están a detectar que hai "reservas que se cancelan e a mesma persona volve reservar", no que parece a "caza dun prezo máis alcanzable".

De feito, un dos elementos máis significativos é, para Thor Rodríguez, a "contención do gasto". Xa nos pasaba o verán pasado, pero este nótase máis", destacou, apuntando que a xente "segue acudindo á hostalaría, pero modera o gasto", co cal os ingresos non soben ao nivel da ocupación.

En canto á orixe dos viaxeiros, Thor Rodríguez destaca unha alta presenza de turistas internacionais, algo que "adoita ser habitual" nos meses de xullo e agosto en Santiago, sobre todo pola influencia do Camiño. Segundo datos de Hostalaría Compostela, dos aloxados estes días en Compostela, un 75% son de fóra de España --sobre todo de Alemaña, Inglaterra e Estados Unidos-- e o 25% nacional, especialmente de Galicia, Castela e León ou Madrid.

Na outra cara da moeda, os galegos optan esta ponte por visitar, en primeiro lugar, a súa propia comunidade e, a continuación, puntos como Cantabria ou Cataluña.

Así o reflicten os datos achegados a Europa Press polo portal de viaxes curtas Weekendesk, que estiman en 200 euros o gasto medio dos galegos nestas escapadas. As experiencias preferidas son as de benestar -o 62%-, seguidas das de gastronomía -36%-.

O 24 de xullo Santiago de Compostela volverá vivir os seus tradicionais 'Fogos', unha vez máis lanzados de maneira simultánea desde cinco puntos da cidade -Alameda, Parque de Eugenio Granell, Cidade da Cultura, Parque de Carlomagno e As Cancelas-.

Con eles, darase inicio ao día grande de Galicia, o 25 de xullo, no que a Catedral de Santiago volverá acoller a tradicional Ofrenda ao Apóstolo. O delegado rexio será o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que xa desempeñou este papel o pasado 30 de decembro no acto de Translación.

O arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, presidirá a celebración, que arrincará ás 10,00 horas na Praza do Obradoiro cunha cerimonia civil e pase de revista ás tropas. A esa mesma hora iniciará a procesión do Padroado, que sairá pola porta de Pratarías para encamiñarse cara á Praza do Obradoiro.

Posteriormente, a procesión relixiosa e a civil uniranse para acceder á Catedral, onde se celebrará unha Eucaristía con Ofrenda ao Apóstolo Santiago, Para concluír os actos, haberá unha recepción no Pazo de Raxoi.