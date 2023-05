O Sergas abre o prazo para presentarse ao concurso de méritos para 72 vacantes de médico de familia

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) publicou este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria do proceso selectivo por concurso de méritos —sen oposición— para cubrir 72 prazas fixas de médicos de familia en centros de saúde. Así, o prazo de presentación de solicitudes iniciouse onte e permanecerá aberto até o 9 de xuño. Trátase do segundo proceso a través deste método, despois de que o pasado mes de marzo concluíse o primeiro con 106 vacantes de facultativos especialistas en Atención Primaria, cunha permanencia mínima de dous anos nesta categoría.



Segundo informou a Xunta, estes postos levan un complemento adicional de 2.200 euros anuais. Das 72 novas prazas, 18 están en zonas de illamento ás que se subiron tamén as retribucións. Actualmente, o salario inicial destas prazas —sen carreira profesional nin trienios— supera os 70.000 euros, con xornada ordinaria de luns a venres e dous gardas ao mes como máximo, con libranza. En concreto, esta segunda oferta, que estará resolta unha vez pase o verán, constará de 50 prazas correspondentes á quenda de acceso libre —valoraranse cuestións como a experiencia, a formación académica e continuada, publicacións, etcétera—, ás que hai que sumar 18 por promoción interna e outras cinco para persoas con discapacidade.

MIR



O prazo de solicitude estará aberto até o 9 de xuño, co obxectivo de que poidan participar aqueles MIR que estean no último ano de formación na especialidade de Medicamento Familiar e Comunitario. Con esta mesma intención, o Sergas amplía o prazo de acreditación do título da correspondente especialidade, así como dos méritos asociados, até o último día do prazo de reclamación contra a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso.



Por áreas sanitarias, a de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras será a máis beneficiada con 23 destes postos, seguida da de Santiago-Barbanza con 15. Así mesmo, a de Lugo-A Mariña-Monforte de Lemos terá 11 novas prazas fixas, a de Vigo 8, a de Ferrol outras 8, a de Pontevedra-O Salnés 4 e a da Coruña-Cee 3.

De todas as 72 prazas, 51 son para a quenda de mañá, 15 deslizantes e seis para o de tarde. Todos os facultativos terán unha cota propia de pacientes, pero tamén traballarán en puntos de atención continuada (PAC) cun máximo de dous gardas ao mes, coa libranza correspondente.



Por outra banda, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a listaxe definitiva dos máis de 8.700 aspirantes admitidos para optar a 102 prazas do corpo administrativo (C1) da Xunta. En concreto, a resolución da Dirección Xeral de Función Pública coa totalidade de admitidos pode consultarse en: https://www.xunta.gal/funcion-publica.