El TSXG tardará un año en recuperarse de las huelgas

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, espera que la actividad aplazada en los juzgados de Galicia por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia se recupere “en un año”.



En una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia, el presidente del TSXG recordó que en Galicia ya hay “cierta experiencia” con atrasos, primero con la huelga de 2018 y luego con la paralización por la pandemia; situaciones respecto a las que ya se había recuperado la normalidad.



Ahora, Díaz-Castroverde señala que se generó, aproximadamente, la suspensión de 18.800 actuaciones judiciales. “No van a ser objeto de una actuación especial o de un plan de contigencia, pero sí de un tratamiento en cada uno de los juzgados”, indicó.

Más que en ámbitos jurisdiccionales concretos, el presidente del Alto Tribunal gallego apuntó que la afectación de los paros fue “transversal”. Concretamente, afectó más en Pontevedra que en A Coruña.



Por otro lado, y preguntado por el veredicto del macrojuicio del Alvia, Díaz-Castroverde evitó dar un plazo concreto, aunque sí ha comentado, “a nivel personal y no como presidente del TSXG”, que podría plantearse un plazo de tres a seis meses para la sentencia. “Puede ser —que llegue antes de final de año—, pero no quiero decir nada para que la jueza no se sienta presionada”, incidió.



El presidente reconoció que la justicia “podría ser más ágil”, pero para ello “habría que cambiar determinadas circunstancias”. Entre ellas, aumentar la cifra de jueces profesionales (en España son 12 por cada 100.000 habitantes cuando la media europea es de 18), modificar la organización territorial de la justicia, “del siglo XIX para una justicia que es del siglo XXI”.