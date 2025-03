Vecinos de la zona donde se instalará Altri, "cabreados" tras el permiso ambiental de la Xunta: "Era lo esperado"

Vecinos de municipios del entorno de Palas de Rei muestran su "cabreo" tras publicar el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes la autorización del permiso ambiental de la Xunta a la multinacional lusa Altri para el proyecto que pretende instalar en el municipio lucense, aunque reconocen que "era lo esperado".



Distintas voces consultadas por Europa Press de los diferentes Grupos Vivos que llevan un año movilizándose en contra del proyecto han repetido que esta autorización "constata" que el Gobierno gallego "está ajeno al sentir del pueblo" y que es "juez y parte" en este procedimiento.



Uno de ellos, Braulio Vilariño, vecino de Palas de Rei e integrante del Grupo Vivo de la localidad, ha reconocido que la autorización ambiental, "aunque esperable", es "un contratiempo". "Era algo esperado porque si se encarga un traje y se paga, el sastre va a hacer el traje a medida. No es ninguna sorpresa que la resolución sea favorable", ha destacado en conversación con Europa Press.



Pero además de un contratiempo, Braulio ha afirmado que "duele tener un Gobierno que no es capaz de escuchar a los miles de ciudadanos gallegos de cualquier ámbito social y político, incluso afines al partido de gobierno". "Queremos Galicia como un lugar salubre y habitable", ha reivindicado.



Sin embargo, ha asegurado que "los ánimos no decaen" y que seguirán trabajando desde los diferentes grupos vivos y asociaciones para que Altri no se instale en el municipio. El primer objetivo ya es la manifestación convocada para el próximo 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal "para demostrar al Gobierno que está en un camino erróneo y que la sociedad no quiere este monstruo".

"Cabreo"

En esta línea, María Vázquez, vecina de Monterroso e integrante del Grupo Vivo de la localidad, ha reconocido que lo primero que ha aparecido tras conocer la noticia ha sido "el cabreo", aunque por otro lado "no ha sido una sorpresa".



Así, ha lamentado el "desprecio hacia su pueblo y su tierra" de los representantes públicos, a los que ha animado a usar la palabra 'poder' como verbo, "de poder hacer cosas", y no como sustantivo.



En conversación con Europa Press, María ha reconocido que no esperaban otra cosa, después de que, en su opinión, "se restara importancia a la magnitud de personas" que acudieron a las manifestaciones celebradas tanto en Palas de Rei como en Santiago de Compostela.



"Desde el minuto 1 se nos intentó manipular y ocultar", ha reprochado antes de animar a los vecinos a promover la manifestación prevista para el día 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal y a "hablar en todos los lados" de este asunto para "visibilizarlo todavía más".



"Pretenden callar a una sociedad, pero ya estamos cansados y esto ya ha reventado. No hay miedo porque van a convertir la vida en unas condiciones de salud terribles. La salud está por encima", ha aseverado.

La Xunta, "juez y parte"

Por su parte, Marta Gontá, vecina de A Ulloa y cara visible de la lucha contra Altri este año, también ha manifestado que esta resolución era "lo esperado", ya que "la Xunta lleva más de un año jugando a ser juez y parte en el proyecto".



Con todo, ha subrayado que esto no los va a parar porque cuentan con "una hoja de ruta muy clara". "Este proyecto lo vamos a parar por la vía administrativa o judicial, porque no queremos este nivel de contaminación al lado de nuestros hijos e hijas", ha reivindicado.



Del mismo modo, Gontá ha apuntado que los vecinos de A Ulloa no quieren este tipo de industria que "rompe el modelo socioeconómico" de la zona y "cambia el modelo productivo de Galicia".



Ante esta situación, ha manifestado que "cobra todavía más sentido" la manifestación prevista el día 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal "para defender lo que es de todos". "La Xunta no va a conseguir imponer por la fuerza esta macrocelulosa; y cuanto antes se dé cuenta, mejor", ha zanjado.

"Ahora no cesa la lucha"

Asimismo, el coordinador del Grupo Santiso Vivo, Sérgio Nunhes, ha asegurado que "ahora no cesa la lucha", sino que comienza una nueva: "la lucha judicial". En este sentido, ha explicado que la Declaración de Impacto Ambiental no se puede recurrir, pero "sí que va a haber en breves la Autorización Ambiental Integrada" que "sí es recurrible".



Por eso, ha indicado que estudiarán bien la DIA para analizar qué medidas tomar, aunque también ha insistido en que la hoja de ruta no cambia y seguirán con la lucha.



Según el representante de Santiso Vivo, los ánimos "siguen como estaban ayer y antes de ayer". "La gente no es tonta y sabía que la Xunta forma parte de este proyecto. No había confianza en el relato de la Xunta de que ellos no tienen nada que ver. Decimos que hay que redoblar las fuerzas, volver a tomar la medida movilizadora y seguir en la lucha", ha aseverado.



También ha avanzado que se unen a las concentraciones contra este permiso convocadas por la Plataforma Ulloa Viva para este domingo, con un acto a las 11.00 horas frente al ayuntamiento viejo del municipio y después se desplazarán a la concentración prevista en Arzúa, que coincide también con la Festa do Queixo.