Vithas Vigo incorpora una nueva resonancia magnética libre de helio

El Hospital Vithas Vigo ha incorporado una nueva resonancia magnética de 1,5 teslas, libre de helio, lo que supone una mejora no solo tecnológica, sino también medioambiental, tal y como explica la compañía.



De esta manera, el área de diagnóstico por la imagen ha duplicado el número de cambiadores, lo que permitirá optimizar los tiempos de espera, y, especialmente, se ha procedido a una rehumanización de la sala de resonancias para mejorar la confortabilidad y propiciar el relax de los pacientes.



La anterior resonancia tenía un depósito de 1.500 litros de helio, que tenía que ser repuesto cada cierto tiempo. Concretamente, este depósito sirve para refrigerar el imán de la resonancia y es un elemento básico de seguridad. Cuando el imán se calienta, el helio lo enfría. El helio --que normalmente está en estado líquido-- pasa a ser gaseoso y se libera en un proceso denominado quench, que provoca la liberación del helio gaseoso.



Ahora, el nuevo equipo, de la marca Philips, tiene un depósito sellado de tan solo siete litros, que no tiene pérdidas --y, por tanto, no necesita ser recargado--. En este caso, el helio se mueve por la máquina en un circuito cerrado que no se pierde, ya que se conserva en estado líquido. De esta manera, se logra un "beneficio medioambiental y económico", dado que la producción de helio para usos industriales es cada vez más limitada. Del mismo modo, se elimina la posibilidad de emisión de estos gases a la atmósfera.



Inteligencia artificial

La nueva resonancia instalada en Vithas Vigo incorpora un nuevo software que se basa en inteligencia artificial para facilitar la planificación automática de estudios de cráneo, columna, rodilla y hombro, así como la automatización del proceso posterior a la propia prueba. También incorpora una interfaz que permite realizarle pruebas diagnósticas a pacientes con condiciones limitantes, como, por ejemplo, las prótesis metálicas.



Tanto la retirada de la anterior, de más de siete toneladas de peso, como la llegada de la nueva, requirieron de un operativo de tráfico especial, ya que, debido al tamaño y peso de la instalación, fue necesario retirar una parte de la pared lateral del hospital.



Con todo, esta posibilidad estaba prevista en el momento en que se construyó el edificio, lo que facilitó las maniobras de retirada e instalación de la resonancia.



Paralelamente a la instalación de la nueva resonancia, la sala de la resonancia se ha remodelado, reacondicionado y humanizado mejorando su confortabilidad, entre otros elementos, con la instalación de una iluminación indirecta con efecto relajante, y con una nueva decoración con vinilo destinado a tranquilizar a los pacientes.



Del mismo modo, y dentro de las obras que se han realizado en el área de diagnóstico por la imagen del Hospital Vithas Vigo, también se han duplicado el número de cambiadores en los que los pacientes se desvisten y visten antes de acceder a la resonancia, lo que permitirá una optimización de tiempos de espera.



Philips-Vithas

La incorporación de esta nueva resonancia forma parte del proceso de renovación tecnológica puesto en marcha a nivel corporativo por Vithas y que se ha plasmado en un acuerdo entre el grupo Vithas y Philips para la innovación y colaboración.



Este acuerdo, de cinco años de vigencia, abarca las áreas de diagnóstico de precisión e intervencionismo guiado por imagen. El acuerdo sellado entre el director general del grupo Vithas, el doctor Pedro Rico, y el presidente de Philips Ibérica, Juan Sanabria, permite a los hospitales del grupo disponer de las últimas innovaciones en tecnología para el diagnóstico por imagen, soluciones informáticas y equipos de intervencionismo mínimamente invasivo en los hospitales y centros médicos del grupo.