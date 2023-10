La Xunta avanza que "hay margen" para nuevas rebajas de impuestos

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, avanza que "hay margen" para nuevas rebajas de impuestos en los presupuestos de la Xunta para 2024, más allá de las últimas bonificaciones fiscales anunciadas por el Gobierno gallego.



A preguntas de la prensa en rueda de prensa sobre si habrá nuevos anuncios de rebajas fiscales, Corgos ha pedido "dejarlo para el debate de presupuestos", pero ha señalado que "siempre hay margen de maniobra".



Garantiza que las bonificaciones fiscales "en absoluto" ponen en riesgo los servicios públicos, pues esa es una "línea roja". "No bajamos impuestos si no existe dinero suficiente para financiar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales", asevera.



Cuestionado sobre si mantendrán las rebajas fiscales realizadas hasta ahora, incluidas a bingos y en materia de juego, el conselleiro ha señalado que "la intención es mantener las rebajas de impuestos", al tiempo que apunta que la figura tributaria en relación con el juego "estaba condicionada al mantenimiento de los puestos de trabajo".



Precisamente, el pasado martes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el impuesto de transmisión de vehículos de segunda mano, una tasa autonómica que se paga en las operaciones de compra de coches usados, bajará del 8% al 3% a partir de 2024, y se eliminará para los vehículos de 'emisiones cero' (eléctricos e híbridos enchufables).



Aportaciones del Gobierno

Preguntado sobre si la Xunta prevé presentar sus presupuestos en torno al 20 de octubre, tal y como hace habitualmente, Corgos ha explicado que están "agotando tiempos esperando algún tipo de 'input' del Ministerio de Hacienda para cerrar los presupuestos de un modo más certero". Asegura que se están "cerrando los presupuestos ahora mismo" para "presentarlos en tiempo y forma".



Dice que no saben "nada" sobre las aportaciones del Gobierno central, por lo que esperarán "hasta el último momento". "Si no las tenemos, las estimaremos", relata Corgos.



Balance de rebajas fiscales

Así, el conselleiro de Facenda ha hecho balance en materia de bonificaciones fiscales para destacar que los gallegos ahorrarán en esta legislatura unos 1.300 millones de euros.



Igualmente, Miguel Corgos apunta que 1,6 millones de contribuyentes se han beneficiado en los últimos 9 años de las cuatro rebajas del tramo autonómico del IRPF. Calcula que la pasada campaña de la renta —correspondiente a 2022— cada gallego pagó 476 euros menos de IRPF que en el año 2009.



Recuerda que, en el impuestos de sucesiones y donaciones, el 99,9% de las herencias entre familiares directos ya no tributan. En las sucesiones entre hermanos, el importe exento de tributar ha aumentado de 8.000 a 16.000 euros de forma que cinco de cada diez herencias de este tipo no tienen que pagar un euro. Son 464.000 personas beneficiadas.



El impuesto de transmisiones patrimoniales recoge un bajada del tipo general del 10% al 9%, unido a que los menores de 36 años están entre los que "menos impuestos" pagan en España para compra de vivienda. En todo este bloque hay 169.500 beneficiados. Asimismo, el programa de impuestos cero en el rural cuenta con 99.800 beneficiados.



También se llama la atención acerca de que en 2023 se adoptaron en el IRPF medidas --con efectos desde el 1 de enero de 2022-- como son la deflactación con carácter retroactivo de los tres primeros tramos del IRPF; la minoración del tramo más bajo; o el aumento de los mínimos personal y familiar. Supusieron un ahorro en la pasada campaña de la renta de 128 millones.



Corgos expone que el modelo de la Xunta está "demostrando" que se puede "bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y cuadrar las cuentas al mismo tiempo".



Mejorar la evaluación

Asimismo, a preguntas sobre los reproches del Consello de Contas a la Xunta por no evaluar los efectos de las deducciones fiscales, el conselleiro admite que "es un campo en el que mejorar" y se está "trabajando en este tipo de evaluaciones". "Es un campo en el que tenemos que avanzar, no solo Galicia, sino todas las comunidades autónomas, y requiere un estudio en detalle, quizás, para cada deducción".



"No somos extraterrestres, no es una cosa exclusiva de nuestra comunidad autónoma. No existe ninguna comunidad autónoma que realice una evaluación de los beneficios fiscales en el proyecto de presupuestos", sostiene.



Aclara que la Administración General del Estado "empezó a realizar este año una evaluación intensiva de los beneficios fiscales y fue una de las reformas que se incluyó en el mecanismo de recuperación y resiliencia".



No obstante, resalta que "muchas veces los beneficios fiscales no persiguen un concreto y exclusivo efecto cuantitativo. Por ejemplo, rebajar el impuesto de transimisiones patrimoniales a las mujeres víctimas de violencia de género no persigue lograr una masa crítica importante de rebaja fiscal; el objetivo deseable es que fuese cero, que no hubiese ninguna mujer que sufre violencia de género, y que tienda a cero esa deducción, y que marginalmente tenga poca importancia. No es justificación suficiente para eliminarla, todo lo contrario debería mantenerse siempre", razona.