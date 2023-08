La Xunta esgrime que el 95% de sus efectivos de extinción están activos

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha rechazado este jueves las críticas del BNG en relación al operativo de lucha contra incendios de la Xunta y ha esgrimido que, de las 3.057 plazas que dependen directamente del Ejecutivo autonómico, el 95%, 2.901 están activas. Ha concretado que hay 156 bajas pendientes de cubrir, un 5% del total, que en su mayoría son recientes y de “corta duración”.



Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios en Santiagos, en respuesta a la diputada del BNG Carme Aira, quien denunció en la pasada jornada “falta de personal” en los servicios de extinción de incendios, sobre todo en zonas de Lugo y Ourense en las que suele haber fuegos, y lamentó que la Xunta se enfrente al verano “sin previsión de ningún tipo”, fiando al tiempo sortear los fuegos.



En un comunicado, la nacionalista también lamentó la política de personal de la Consellería do Medio Rural, “con bajas sin cubrir” en áreas “tan sensibles” como la Valdeorras, Os Ancares y el sur de las provincias de Lugo y Ourense.



También los socialistas han criticado, este jueves, la situación del dispositivo de la Xunta y, además de incidir también en que el Gobierno gallego fía el éxito de la campaña a que el tiempo no favorezca los fuegos, ha puesto el foco laboral en las condiciones laborales de los trabajadores, alertando de “temporalidad” y “precariedad”.



A preguntas de los periodistas, el conselleiro ha replicado que el tiempo “es un componente importante” en la lucha contra incendios en Galicia y en cualquier otra parte del territorio, pero también ha reivindicado la importancia de “estar prevenidos” y de realizar las labores previas de limpieza.



En este sentido, ha invitado a los dirigentes del BNG a “visitar un poco más el territorio, a que vean los tractores y las maquinarias de desbroce que llevan muchos meses trabajando”. “Que vean ese trabajo conjunto de la Xunta y de los ayuntamientos”, ha apelado, antes de ejemplificar con un convenio en marcha con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con “más de 40 tractores que hacen, aún hoy, trabajos de prevención en diferentes municipios”.



El conselleiro también ha aludido a una mejora de la concienciación ciudadana que se refleja en la limpieza de las franjas alrededor de las aldeas. “Recuerdo que en 2019 estaban limpias alrededor del 50%. Los últimos datos, los del año pasado, apuntan a la limpieza de casi el 70%. Estamos en este momento haciendo la comprobación de este año y daremos los datos cuando los tengamos”, ha agregado.



El conselleiro ha agradecido el “esfuerzo” de los ciudadanos y también de los ayuntamientos.



RECHAZA LAS CRÍTICAS DE FALTA DE PERSONAL



Al tiempo, ha rechazado las críticas de falta de personal. En concreto, la Xunta sostiene que de las 3.057 plazas que dependen directamente de la Xunta (de la relación de puestos de trabajo --RTP--), están activas 2.901. Hay, así, 156 bajas pendientes de cubrir (en torno al 5% del total). En su mayor parte, Medio Rural indica que son bajas recientes,d e corta duración y cuya cobertura se busca “a la mayor brevedad posible”.



En cuanto a los periodos en los que trabajan, el conselleiro ha remarcado que hay “unos 2.000 de 12 meses” y ha recordado que este año “se pasó a los que estaban de nueve a 12 meses”. “Es decir, 2.000 trabajadores más o menos de 12 meses y mil trabajadores de seis meses”, ha remarcado.



Además, agrega que el operativo asciende a un total de 7.000 efectivos porque incorpora también personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ejército, de Protección Civil, y Policía Local, entre otros.



“Si vamos a buscar una brigada que tiene a dos componentes de baja, es probable que exista, yo no digo que no”, ha esgrimido el conselleiro, antes de añadir, que, en todo caso, “la realidad, lo cierto y verdad es que el 95% de las plazas del servicio autonómico de prevención y extinción de incendios de Galicia están activas a día de hoy”.



LA XUNTA PIDE “RESPONSABILIDAD” Y NO GENERAR “ALARMA SOCIAL”



“Yo lo que no acabo de entender es cuál es la filosofía que está detrás de denunciar una situación que no existe en cuanto hay tres incendios. Me gustaría que todos los grupos parlamentarios, en concreto el BNG, apoyasen el trabajo de todas las administraciones contra los incendios y no estuviesen desinformando con datos que no se corresponden a la realidad”, ha apelado José González.



La Xunta ha recalcado que “no existe, en absoluto” falta de personal y ha negado que los efectivos desplegados sean “insuficientes”, antes de pedir “responsabilidad” a la hora de realizar determinadas afirmaciones que, a su juicio, generan “alarma social” y “no valoran la profesionalidad y la magnífica labor” de los trabajadores contra incendios.



“CONDICIONES LABORALES DIGNAS”



Medio Rural incide, además, en que los trabajadores del operativo tienen todos “unas condiciones laborales dignas, conforme a la normativa vigente, y en las que prima, por encima de todo, la seguridad de los trabajadores”.



“La Xunta es muy consciente del riesgo real de los incendios, especialmente en verano, y está poniendo todos los medios a su alcance para hacerles frente, independientemente de las condiciones meteorológicas reinantes en cada momento”, concluye.